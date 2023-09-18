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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 18 сентября опубликовало кадры боевых вылетов Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе специальной военной операции.

«Выполнили полет в зоне специальной военной операции. Согласно полетному заданию вышли в заданный район полетов, нанесли авиационное поражение цели. Согласно радиосообщениям с земли, цель нам подтвердили, после чего вернулись на аэродром базирования», — рассказал командир экипажа Су-34.

Экипажи истребителей Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.

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Ранее, 15 сентября, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили военный объект ВСУ, применив крылатые ракеты большой дальности. До этого ракеты такого типа с Су-34 не использовались. Для отработки нового состава авиакомплекса (носитель плюс ракета) задействовали наиболее современную версию самолета — Су-34НВО.

4 сентября сообщалось, что Су-34 впервые использовал ракету «Кинжал» в зоне проведения спецоперации. Экипаж самолета, успешно выполнивший миссию, был представлен к награде.

В ходе СВО Су-34 использовали для транспортировки гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», существенно расширив возможности российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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