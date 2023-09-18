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Миномет «Тюльпан» уничтожил опорные пункты ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие расчета миномета 2С4 «Тюльпан» Центрального военного округа уничтожили опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции (СВО). Подробности работы расчета сообщило Министерство обороны РФ 18 сентября.

По данным ведомства, бойцы расчета работают на неподготовленных боевых позициях, ведя огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км. Для нанесения максимального поражения используются взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений.

Стрельба ведется по опорным пунктам и скоплениям личного состава противника с постоянной корректировкой расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Военнослужащие меняют огневую позицию после каждой серии беглых выстрелов с целью защиты личного состава и боевой техники.

«Работаем быстро, слаженно и тут же уходим», — рассказал старший офицер батареи с позывным Криптон.

Он также отметил, что работа ведется в основном по укрепленным сооружениям, опорным пунктам. Пробивная способность достигает таких мощностей, что можно пробить железобетонные сооружения глубиной 6 м.

«Мы непосредственно пробиваем, разрушаем, уничтожаем. <…> Нашей мощности хватает, чтобы сломить любой напор», — добавил Криптон.

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — уникальная машина большой мощности снарядом 240-миллиметрового калибра и весом более 130 кг. Он предназначен для уничтожения мощных фортификационных сооружений, блиндажей, зданий и командно-наблюдательных пунктов, а также для поражения скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника на дистанции до 19 км.

Военный с позывным Пехота, работающий в расчете миномета, рассказал, что мины используются стандартные, меняется только выбор взрывателя в зависимости от вида опорного пункта, на который производится атака, насколько у него укрепленное положение.

Могут использоваться ядра с малым замедлением, большим или осколочные. Чем больше замедление, тем дальше идет пробивная сила мины и тем глубже получается разрыв.

«Мы стараемся максимально быстро отработать, свернуть всё и уходить», — завершил Пехота.

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