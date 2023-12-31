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Подполковник армии США в отставке расценил атаку на Белгород как терроризм

Подполковник США в отставке Расмуссен: удары ВСУ по Белгороду — это терроризм
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Фото: Global Look Press/Russian Ministry of Emergency Si
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Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что удары ВСУ по Белгороду — это терроризм. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» 31 декабря.

«Гражданское население не должно быть объектом нападения. В ходе конфликта гражданские неизбежно будут погибать, но делать их мишенью – недопустимо», — отметил подполковник.

По словам Расмуссена, ВСУ намеренно наносили удары именно по гражданским объектам. «Определенно, в Белгороде не было никаких признаков того, что в этом районе были военные объекты», — сказал он.

Он отметил, что западные правительства поддерживают Украину и будут молчать о ее преступлениях. При этом, по словам подполковника, Россия ведет себя очень сдержанно и очень осторожно, пытаясь предпринять шаги, чтобы избежать любых жертв среди мирного населения.

«Это акт террора? Безусловно. А какова цель террора? Изменит ли он исход конфликта? Нет, он нужен исключительно для того, чтобы посеять страх, возможно, в надежде на какое-то политическое, внутриполитическое давление, чтобы изменить что-то в стране, будь то политическая стратегия или смена руководства. Это не имеет ничего общего с военной стратегией», — заявил он комментируя атаку по Белгороду.

По словам Расмуссена, такие удары по гражданским объектам и мирным жителям — это типичное поведение для ВСУ. Также целью таких действий могло послужить попытка отвлечь внимание от внутренних конфликтов.

«Можно сказать, что они посылали сигналы своим спонсорам. Советники из Великобритании и США участвовали в планировании атаки, мы видим, что некоторые из ракетных систем были поставлены из Чехии», — сказал он.

Подполковник также заявил, что на самом деле это событие наоборот привело к поддержке российской стороны, «так что в долгосрочной перспективе это провал.

«Если вы посмотрите на действия России, то атаке подвергаются командные центры. Украинская армия напротив часто намеренно подвергает атаке гражданские объекты», — сравнил он действия двух армий.

Также Расмуссен подчеркнул, что Белгород является целью, потому что это довольно крупный город, по которому нетрудно вести прицельный огонь.

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ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

При обстреле пострадал 131 человек, 24 из них погибли.

После этого, 31 декабря, ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта. Там же находились до 200 иностранных наемников. Также уничтожены базы горючего, пункты временной дислокации и военное оружие, с помощью которого украинская армия планировала наносить удары по Донецку в новогодние праздники.

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