Герой России погиб в ДТП в Свердловской области
В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Об этом 31 декабря сообщает портал E1.RU.
Авария случилась 30 декабря. Водитель Mitsubishi Lancer пытался обогнать попутку и выехал на встречку, где на полном ходу врезался в отечественную легковушку, в которой находился Бушмелев. Оба водителя скончались на месте.
Герой Росси с семьей ехал на свою родину, в поселок Гари встречать Новый год.
Знакомые погибшего сообщают, что у него было пять дочерей. Мужчину характеризуют как доброго и отзывчивого человека. В последнее он время жил в Екатеринбурге, в Гарях у него живет мама.
В машине были еще два пассажира, по предварительным данным, жена и дочь Бушмалева. Их доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.
Бушмелев родился в 1979 году. Он служил в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения, там он получил специальность механика-водителя боевой машины пехоты. С 1999 года Бушмалев участвовал во второй чеченкой войне. В этом же году ему присвоили звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе» и наградили медалью «Золотая Звезда».
В этот же день один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Москве. Сообщается, что 21-летний водитель управлял каршерингом под чужим аккаунтом в состоянии алкогольного опьянения. В итоге на Рязанском проспекте мужчина столкнулся с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной «Ауди». В итоге погиб пассажир и водитель «Ауди», а также двое несовершеннолетних госпитализированы.
30 декабря в Вологодской области один взрослый и двое несовершеннолетних погибли в ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому случаю. Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководством следственного управления.