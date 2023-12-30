В Вологодской области один взрослый и двое несовершеннолетних погибли в ДТП
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Вологодской области, в котором погибли один взрослый и двое детей. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ.
« <…> возбужденно уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), в рамках которого устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло три человека, двое из которых несовершеннолетние», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают все обстоятельства аварии. Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководством следственного управления.
Ранее, 27 декабря, восьмилетний мальчик погиб после того, как попал под колеса грузовика, катаясь на «ватрушке» во дворе дома с горки в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Сообщалось, что водитель скрылся с места происшествия, однако позже мужчину разыскали и доставили в отдел полиции.