Человек погиб и трое пострадали в ДТП с пьяным водителем каршеринга в Москве
В Москве один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием автомобиля каршеринга, которым под чужим аккаунтом управлял 21-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в воскресенье, 31 декабря, в столичной прокуратуре.
Авария произошла ночью на Рязанском проспекте. Каршеринговый автомобиль «Ниссан» столкнулся с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной «Ауди».
«В результате дорожной аварии погиб пассажир «Ауди» — мужчина 1984 года рождения, женщина-водитель, а также двое несовершеннолетних пассажиров 2006 и 2008 г.р. госпитализированы», — говорится в сообщении.
В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Вологодской области, в котором погибли один взрослый и двое детей.