ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну «Ольху» в зоне СВО
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе две HIMARS и одна «Ольха» в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.
Кроме того, российскими силами уничтожен радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, а также авиационная техника в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области.
Также поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, уничтожена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133-х районах, указали в оборонном ведомстве.
В ночь на 31 декабря в ответ на террористический акт Украины в Белгороде ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся киевским режимом.
В Минобороны сообщили, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Отмечалось также, что в бывшей гостинице находилось до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. Как указали в Минобороны, удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадали 108 жителей.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.