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ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну «Ольху» в зоне СВО

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Фото: Global Look Press/Spc. Trevares Johnson
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Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе две HIMARS и одна «Ольха» в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.

Кроме того, российскими силами уничтожен радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, а также авиационная техника в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области.

Также поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, уничтожена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133-х районах, указали в оборонном ведомстве.

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В ночь на 31 декабря в ответ на террористический акт Украины в Белгороде ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся киевским режимом.

В Минобороны сообщили, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Отмечалось также, что в бывшей гостинице находилось до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. Как указали в Минобороны, удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадали 108 жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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