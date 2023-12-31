На вулкане Ключевском произошел третий за сутки выброс пепла
Вулкан Ключевской на Камчатке в третий раз за сутки выбросил пепел. Об этом 31 декабря сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Первый выброс пепла на 5,5 км был зафиксирован в 11:50 (2:50 мск), его шлейф протянулся на 50 км. Второй выброс произошел в 12:15 (3:15 мск) на 6,5 км, шлейф распространился на 71 км.
«В 16:30 (7:30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 180 км на северо-запад от вулкана», — отмечено в Telegram-канале научного учреждения.
Отмечается, что сохраняется оранжевый цвет кода авиационной опасности. Ученые предупредили, что активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок.
Ранее, 30 декабря, на Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 тыс. м над уровнем моря. В камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» отметили, что вулкан ожил в 14:48 (05:48 мск).
До этого, 30 октября, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. В тот же день вулкан выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 150 км к востоку от вулкана.