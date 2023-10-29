Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом 29 октября сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службой Российской академии наук».

Отмечается, что пепловый выброс был зафиксирован в 13:22 по местному времени (04:22 мск) .

Согласно данным Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, пепловый шлейф протянулся на 150 км к востоку от вулкана. В настоящее время лавовые потоки продолжают изливаться по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах Ключевского.

Как указали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Ключевскому вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Накануне Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф простирался на 65 км к востоку и юго-востоку от вулкана.

26 октября, сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км. Отмечалось, что пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении вглубь полуострова, на его пути находились населенные пункты Мильковского муниципального района. Было предупреждение о возможном выпадении незначительного количества пепла.

До этого, 24 октября, сотрудники Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» заявили, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км.