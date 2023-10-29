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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

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Фото: РИА Новости/Евгений Нескоромный
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Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом 29 октября сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единой геофизической службой Российской академии наук».

Отмечается, что пепловый выброс был зафиксирован в 13:22 по местному времени (04:22 мск) .

Согласно данным Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, пепловый шлейф протянулся на 150 км к востоку от вулкана. В настоящее время лавовые потоки продолжают изливаться по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах Ключевского.

Как указали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Ключевскому вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

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Накануне Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф простирался на 65 км к востоку и юго-востоку от вулкана.

26 октября, сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км. Отмечалось, что пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении вглубь полуострова, на его пути находились населенные пункты Мильковского муниципального района. Было предупреждение о возможном выпадении незначительного количества пепла.

До этого, 24 октября, сотрудники Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» заявили, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км.

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