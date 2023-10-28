Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км
Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Об этом в субботу, 28 октября, сообщила пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
«Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.
Отмечается, что Ключевскому был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
Пепловый шлейф простирается на 65 км к востоку и юго-востоку от вулкана, добавили в пресс-службе KVERT.
Ранее, 26 октября, сообщалось, что на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км. Отмечалось, что пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении вглубь полуострова, на его пути находились населенные пункты Мильковского муниципального района. Было предупреждение о возможном выпадении незначительного количества пепла.
24 октября сотрудники Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщили, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км.
За день до этого KVERT также зафиксировала пепловый выброс на вулкане Ключевском. Высота пеплового выброса достигала 5 км.