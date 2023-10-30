Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км
Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Отмечается, что пепловый выброс был зафиксирован 30 октября в 08:20 по местному времени (29 октября 23:20 мск).
Ранее в этот день Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 150 км к востоку от вулкана. Ключевскому вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.