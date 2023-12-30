Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 тыс. м. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
«30 декабря 2023 г. 14:48 (05:48 мск — Ред.). Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 6 тыс. м. над уровнем моря», — говорится в сообщении службы в Telegram.
Ранее, 30 октября, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. В этот же день вулкан выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 150 км к востоку от вулкана.