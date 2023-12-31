В США боксерам-трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях
Ассоциация бокса США разрешит боксерам-трансгендерам участие в женских соревнованиях с 2024 года при определенных условиях. Об этом 30 декабря сообщила газета Daily Mail.
По новой политике ассоциации изменить категорию смогут спортсмены старше 18 лет, которые объявят о своей новой гендерной идентичности, пройдут операцию по смене пола и в течение четырех лет будут ежеквартально предоставлять в федерацию результаты гормонального тестирования.
Для сменивших пол мужчин установлено требование, что уровень тестостерона в их крови не должен превышать 5 нмоль/л. С другой стороны, результаты тестирования сменивших пол женщин должны показывать более 10 нмоль/л.
Ранее, 13 октября, два велосипедиста-трансгендера завоевали золото и серебро на женских велосипедных гонках в Чикаго, тогда как на пьедестал поднялась только одна биологическая женщина.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев отметил, что индустрия смены пола является в Соединенных Штатах серьезной силой. По его словам, ситуация с транс-меньшинствами в стране была «тихая и спокойная», пока за нее не взялись политики. Потом «к этому делу» подключился бизнес, в частности фармацевтический, а также медицина, которая в Америке является одним из ведущих видов деловой активности, добавил эксперт.