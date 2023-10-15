Два велосипедиста-трансгендера победили в женских соревнованиях в США

Два велосипедиста-трансгендера завоевали золото и серебро на женском велоспорте в Чикаго, на пьедестал поднялась только одна биологическая женщина, сообщило 13 октября американское издание New York Post.

Первое место в двух женских категориях Cat Half и Single Speed на Кубке Чикаго по велокроссу (CCC) 7 октября завоевала 25-летняя Тесса Джонсон, а 30-летняя Эвелин Уильямсон заняла второе место в соревнованиях Single Speed.

В итоге третье место в гонке Single Speed заняла биологическая женщина Эллисон Змуда.

Джонсон получила $150 призовых, а Уильямсон — $75. Уильямсон участвует в гонках в женской категории как минимум с 2017 года, заработав уже 18 титулов.

Ежегодное мероприятие включает более дюжины различных гонок и открыто приветствует транс-райдеров.

«Если вы попали на мероприятие CCC, чтобы поучаствовать в гонках на велосипеде и, надеюсь, получить от этого удовольствие… тогда добро пожаловать сюда», — пишут организаторы на сайте мероприятия.

Бывший тренер по легкой атлетике Линда Блейд раскритиковала организаторов Кубка Чикаго, назвав соревнования «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».

В начале августа стало известно, что британские трансгендеры и небинарные персоны, чей биологический пол при рождении был мужским, больше не смогут принимать участие в в женских профессиональных соревнованиях по гребле. В мае Федерация велосипедного спорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерам и небинарным персонам, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в женских профессиональных соревнованиях.

British Cycling приостановила действие политики участия трансгендеров и небинарных персон в соревнованиях под эгидой организации в апреле 2022 года. В течение девяти месяцев федерация изучала медицинские исследования и проводила консультации по данному вопросу.