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Британским трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по гребле

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Фото: Global Look Press/Soenar Chamid
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Британские трансгендеры и небинарные персоны, чей биологический пол при рождении был мужским, больше не смогут принимать участие в в женских профессиональных соревнованиях по гребле. Об этом 3 августа сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на Федерацию гребного спорта Великобритании (British Rowing).

Таким образом, теперь в женских соревнованиях по гребле могут принимать участие цисгендерные женщины, чей биологический пол совпадает с гендером. Тем временем за трансгендерами и небинарными персонами сохраняется возможность принимать участие в соревнованиях в открытой категории.

Ранее, 26 мая, Федерация велосипедного спорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерам и небинарным персонам, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в женских профессиональных соревнованиях.

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British Cycling приостановила действие политики участия трансгендеров и небинарных персон в соревнованиях под эгидой организации в апреле 2022 года. В течение девяти месяцев федерация изучала медицинские исследования и проводила консультации по данному вопросу. По итогам проделанной работы British Cycling установила новую политику в отношении трансгендеров и небинарных персон.

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