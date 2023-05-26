В Британии трансгендерам запретили участвовать в женских турнирах по велоспорту

Федерация велосипедного спорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерам и небинарным людям, чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в женских профессиональных соревнованиях. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила пресс-служба федерации.

British Cycling приостановила действие политики участия трансгендеров и небинарных людей в соревнованиях под эгидой организации в апреле 2022 года. В течение девяти месяцев федерация изучала медицинские исследования и проводила консультации по данному вопросу. По итогам проделанной работы British Cycling установила новую политику в отношении трансгендеров и небинарных людей.

«Наша цель при разработке нашей политики всегда состояла в том, чтобы поощрять и продвигать равенство, разнообразие и инклюзивность, в то же время отдавая приоритет честной конкуренции», — говорится в пресс-релизе на сайте федерации.

Теперь они смогут участвовать только в турнирах в «открытой» категории, которую объединят с мужской.

Уточняется, что людей, чей пол при рождении был определен как женский, допустят только до соревнований среди женщин.

В конце марта 2023 года совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил решение о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в турнирах с женщинами. Как заявил президент организации Себастьян Коу, в отличие от DSD-атлетов трансгендеры не могут выступать в соревнованиях по легкой атлетике с женщинами вне зависимости от дисциплины. По его словам, с 31 марта они исключены из рейтинга женской легкой атлетики.

Ранее, 29 января, сообщалось, что на открытии чемпионата Европы по фигурному катанию в Финляндии выступила 50-летняя трансгендерная спортсменка. Фигуристка упала на первом же элементе, подняться с колен самостоятельно ей не удалось, позже встать ей помогла соотечественница с флагом. Организаторы пояснили, что номер должен был олицетворять открытость спорта для всех, однако сами европейские зрители его не оценили, в Сети выступление назвали национальным позором.