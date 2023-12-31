Совет ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии

Совет Европейского союза (ЕС) принял решение отменить с марта 2024 года воздушный и морской контроль на внутренних границах между Болгарией, Румынией и странами Шенгенской зоны. Об этом сообщили на сайте Председательства Испании в Совете ЕС в субботу, 30 декабря.

«С 31 марта 2024 года больше не будет проверок людей на внутренних воздушных и морских границах между Болгарией и Румынией и другими странами Шенгенской зоны. Совет позже примет решение о дате отмены контроля на сухопутной границе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение было принято единогласно и представляет собой прогресс на пути к интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Таким образом, введение «частичного Шенгена» для этих двух стран стало прецедентом в истории Евросоюза.

Вопрос о расширении Шенгена за счет этих балканских стран не единожды поднимался в ЕС. Ранее, 25 октября, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что расширение Шенгенской зоны в настоящее время невозможно. Он подчеркнул, что такая позиция основана на вопросе безопасности, и она не направлена против Болгарии или Румынии.

Ранее, 13 сентября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Странам Евросоюза (ЕС) необходимо незамедлительно принять Румынию и Болгарию в состав Шенгенской зоны. До этого, 3 июня, президент Румынии Клаус Йоханнис выразил надежду на присоединение страны к Шенгенской зоне в текущем году. Он указал на то, что Румыния смогла доказать, что способна защитить собственные границы.

Совет по внутренним делам и юстиции ЕС 8 декабря 2022 года отклонил заявки на вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена. Сообщалось, что 25 из 27 министров стран Евросоюза поддержали инициативу, но этого недостаточно: для принятия требуется единогласное решение. Против выступили представители Австрии и Нидерландов.

28 апреля текущего года министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна собирается сохранить свое право вето на расширение Шенгенской зоны Европейского союза (ЕС), в частности, на Болгарию и Румынию.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 27 государств.