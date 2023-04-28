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МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны

Politico: Австрия не намерена снимать вето на расширение Шенгенской зоны
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sasu Mäkinen
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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна собирается сохранить свое право вето на расширение безпаспортной Шенгенской зоны Европейского союза (ЕС), в частности на Болгарию и Румынию. Об этом 28 апреля он заявил в интервью Politico.

По его словам, это стоит сделать по крайней мере до того момента, пока Вена не увидит «устойчивое снижение» числа просителей убежища. Издание подчеркивает, что Шалленберг отказался определить сроки, когда Вена может снять свое вето на расширение Шенгенской зоны. Он отметил, что пока такое решение не может быть принято в краткосрочной перспективе, потому что в страну продолжают приезжать беженцы и их число растет.

Издание со ссылкой на агентство ЕС по предоставлению убежища сообщает, что количество беженцев в стране выросло почти на 60% в годовом исчислении в январе.

«Откровенно говоря, для нас важно, чтобы цифры шли вниз и снижение должно быть устойчивым. Надо понимать, что, когда мы получаем более 100 тыс. заявлений о предоставлении убежища каждые 12 месяцев, нам, как Австрии, трудно просто позволить этой дисфункциональной системе работать», — сказал Шалленберг.

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Глава Евросовета Шарль Мишель во время своего визита в Бухарест 27 марта заявил, что Румыния соответствует всем критериям для вступления в Шенгенскую зону и может присоединиться к ней уже в текущем году. Он указал на то, что Европейский союз (ЕС) будет более защищен с Румынией и Болгарией в Шенгенской зоне.

Совет по внутренним делам и юстиции ЕС 8 декабря 2022 года отклонил заявки на вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена. Сообщалось, что 25 из 27 министров стран Евросоюза поддержали инициативу, но этого недостаточно: для принятия требуется единогласное решение. Против выступили представители Австрии и Нидерландов.

О том, что Австрия не собирается поддерживать вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена, заявил 18 ноября австрийский глава МВД Герхард Карнер. По его словам, миграционная система Евросоюза не работоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени, поэтому страны — члены ЕС вынуждены самостоятельно защищать свои границы от мигрантов, а Румыния и Болгария, по его словам, не в состоянии этого делать.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 27 государств.

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