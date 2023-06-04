Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле рассказали, сколько времени Путин уделяет работе
Мир
Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США
Экономика
СМИ назвали Россию единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Александровке в ДНР 10 ракет из РСЗО
Мир
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о «внутреннем фронте» на Украине против Зеленского
Политика
Песков допустил повышение напряженности из-за характеристик поставляемого Киеву оружия
Общество
В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации
Армия
ВС РФ поразили авиатехнику и хранилища с вооружением на военных аэродромах Украины
Экономика
Политолог указал на отсутствие гарантий для экономики США после поднятия госдолга
Общество
Дети из Белгородской области отправились на отдых в Крым
Мир
Несколько полицейских получили ранения в ходе протестов в Германии
Мир
В Италии назвали экономическую причину будущего распада Украины

Президент Румынии надеется на вступление страны в Шенген до конца года

Президент Румынии Йоханнис: страна полностью соответствует критериям интеграции в Шенгенскую зону
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Румынии Клаус Йоханнис в субботу, 3 июня, выразил надежду на присоединение страны к Шенгенской зоне в текущем году.

Он указал на то, что Румыния смогла доказать, что способна защитить собственные границы.

«Румыния еще раз показала, что полностью соответствует критериям интеграции в Шенгенскую зону, ответственно и эффективно управляя внешними границами», — заявил Йоханнис, чьи слова приводит румынский телеканал Digi24.

По словам политика, решение в пользу присоединения Румынии к Шенгену в этом году станет очень важным сигналом для ее граждан о принадлежности и доверии к общему европейскому проекту. При этом Йоханнис отметил, что жители Румынии являются «убежденными проевропейскими гражданами, глубоко приверженными европейским демократическим ценностям».

Беспаспортная зона: важные факты о Шенгенском соглашении
Хорватия вошла в Шенген, Румыния и Болгария на очереди

Совет по внутренним делам и юстиции ЕС 8 декабря 2022 года отклонил заявки на вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена. Сообщалось, что 25 из 27 министров стран Евросоюза поддержали инициативу, но этого недостаточно: для принятия требуется единогласное решение. Против выступили представители Австрии и Нидерландов.

28 апреля текущего года министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна собирается сохранить свое право вето на расширение Шенгенской зоны Европейского союза (ЕС), в частности, на Болгарию и Румынию.

По его словам, это стоит сделать по крайней мере до того момента, пока Вена не увидит «устойчивое снижение» числа просителей убежища. Издание подчеркивает, что Шалленберг отказался определить сроки, когда Вена может снять свое вето на расширение Шенгенской зоны. Он отметил, что пока такое решение не может быть принято в краткосрочной перспективе, потому что в страну продолжают приезжать беженцы и их число растет.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 27 государств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023