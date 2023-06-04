Президент Румынии надеется на вступление страны в Шенген до конца года
Президент Румынии Клаус Йоханнис в субботу, 3 июня, выразил надежду на присоединение страны к Шенгенской зоне в текущем году.
Он указал на то, что Румыния смогла доказать, что способна защитить собственные границы.
«Румыния еще раз показала, что полностью соответствует критериям интеграции в Шенгенскую зону, ответственно и эффективно управляя внешними границами», — заявил Йоханнис, чьи слова приводит румынский телеканал Digi24.
По словам политика, решение в пользу присоединения Румынии к Шенгену в этом году станет очень важным сигналом для ее граждан о принадлежности и доверии к общему европейскому проекту. При этом Йоханнис отметил, что жители Румынии являются «убежденными проевропейскими гражданами, глубоко приверженными европейским демократическим ценностям».
Совет по внутренним делам и юстиции ЕС 8 декабря 2022 года отклонил заявки на вступление Болгарии и Румынии в зону Шенгена. Сообщалось, что 25 из 27 министров стран Евросоюза поддержали инициативу, но этого недостаточно: для принятия требуется единогласное решение. Против выступили представители Австрии и Нидерландов.
28 апреля текущего года министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна собирается сохранить свое право вето на расширение Шенгенской зоны Европейского союза (ЕС), в частности, на Болгарию и Румынию.
По его словам, это стоит сделать по крайней мере до того момента, пока Вена не увидит «устойчивое снижение» числа просителей убежища. Издание подчеркивает, что Шалленберг отказался определить сроки, когда Вена может снять свое вето на расширение Шенгенской зоны. Он отметил, что пока такое решение не может быть принято в краткосрочной перспективе, потому что в страну продолжают приезжать беженцы и их число растет.
В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 27 государств.