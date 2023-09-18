Визе ход: Болгарию и Румынию могут принять в Шенген уже в октябре

Решение о принятии Болгарии и Румынии в Шенген может быть принято 19–20 октября. Как сообщили «Известиям» в ЕС, именно в эти дни состоится заседание Совета Евросоюза по вопросам юстиции и внутренним делам, на котором предварительно планируют рассмотреть вопрос о расширении зоны свободного перемещения. София и Бухарест планировали присоединиться к Шенгену еще в 2022 году, однако тогда против выступили Австрия и Нидерланды, недовольные ситуацией с потоками нелегалов через Западные Балканы.

Затянувшееся ожидание

Вопрос о расширении Шенгена, позволяющего жителям входящих в него государств беспрепятственно перемещаться между странами, поднимается в повестке дня руководства Евросоюза регулярно. В прошлом году присоединиться к зоне готовились три из пяти государств ЕС, которые еще не сделали этого, — Болгария, Румыния и Хорватия. В ноябре Еврокомиссия официально рекомендовала включить их в ряды стран Шенгена, однако повезло лишь одному «участнику отбора». С 1 января к зоне свободного перемещения смогла присоединиться только Хорватия.

Однако навсегда «окно возможностей» для включения двух других претендентов не закрылось.

— Принятие решения о полном применении положений Шенгенского соглашения в Болгарии и Румынии предварительно планируется рассмотреть на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам 19 и 20 октября, — рассказал «Известиям» официальный представитель Совета Евросоюза.

Собеседник редакции подчеркнул: повестка дня этого заседания «нуждается в утверждении», но возможное присоединение двух новых стран к Шенгенской зоне «будет зависеть от вышеупомянутого решения».

Болгария и Румыния остались «за бортом» по итогам заседания в декабре 2022-го благодаря Австрии и Нидерландам, проголосовавшим против. Тогда представители Вены и Амстердама усомнились, что претенденты на членство в Шенгене смогут сдерживать нелегальную миграцию, и допустили, что пограничники этих стран всё еще склонны к коррупции.

Как подчеркнул тогда австрийский канцлер Карл Нехаммер, дорожная карта по приему двух южных государств может обсуждаться только после того, как будут приняты первые меры по борьбе с нелегалами.

Другие же институты ЕС оказались не особо довольны прошлогодним решением и продолжили настаивать на расширении Шенгена. В июне депутаты Европарламента 526 голосами за при 57 против и 42 воздержавшихся призвали Совет ЕС одобрить включение Болгарии и Румынии к зоне свободного перемещения. Парламентарии отметили, что страны «уже выполнили необходимые требования для приема в Шенген», а тот факт, что они остаются за его пределами, «ложится тяжелым бременем на бизнес и население в социальном и экономическом плане».

В стороне не осталась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 13 сентября призвала «без дальнейших проволочек» принять Болгарию и Румынию в зону свободного перемещения.

— Я хотела бы особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за то, что они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации. Они доказали, что Болгария и Румыния — часть нашей Шенгенской зоны. Итак, давайте наконец впустим их без дальнейших проволочек, — сказала она во время выступления на пленарной сессии ЕП в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза».

Сообщила председатель ЕК и о «тесном сотрудничестве» с партнерами на Западных Балканах и сокращении потоков нелегальной миграции.

Пустить или не пустить

Несмотря на то что Болгарию и Румынию долгое время не хотели пускать в Шенгенскую зону, надежды на этот год у властей весьма высокие. В июне издание EurActiv со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе и Софии сообщало, что безвизовый режим через авиасообщение может быть введен уже осенью, а 1 января будет отменен контроль на сухопутных границах.

Еще одним позитивным сигналом стал тот факт, что 15 сентября ЕК официально завершила антикоррупционный и правовой мониторинг Болгарии и Румынии («Механизм сотрудничества и верификации»), который начался еще в далеком 2007 году.

— Я хотела бы поздравить Болгарию и Румынию со значительным прогрессом, которого они достигли после вступления в ЕС. Верховенство права — одна из наших фундаментальных общих ценностей как союза, и оба государства-члена осуществили важные реформы за последние годы. Сегодня мы признаем эти усилия, прекращая действие механизма, — заявила по этому поводу фон дер Ляйен.

Как напомнил ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин, тема вступления стран Балканского полуострова в Шенгенскую зону поднимается далеко не первый раз, однако Австрия и Нидерланды всё еще остаются главными противниками расширения.

— Основные претензии Вены и Амстердама связаны со слабым пограничным контролем и влиянием организованной преступности на внутреннюю политику обеих стран, что провоцирует рост нелегальной миграции, — пояснил он «Известиям».

Эксперт напомнил, что, согласно статистике Агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) за прошлый год, наиболее активным маршрутом нелегалов были как раз-таки Западные Балканы: там было зафиксировано 145,6 тыс. случаев незаконного пересечения внешней границы ЕС, что на 136% больше, чем в 2021-м. Вторым и третьим по популярности были Центральное (102,5 тыс.) и Восточное Средиземноморье (42,8 тыс.).

В этом году ситуация несколько изменилась. По информации всё того же Frontex, за первые восемь месяцев 2023-го наиболее активно использовался способ попасть в ЕС через Центральное Средиземноморье — было зарегистрировано 114,3 тыс. случаев, что на 96% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Западные Балканы в этом рейтинге ушли на второе место — 70,5 тыс. случаев (–19%). В агентстве считают, что в основном это связано с ужесточением визовой политики.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что в августовских показаниях у двух регионов не такая большая разница, хоть распределение популярности маршрутов сохранилось: Центральное Средиземноморье — 25,1 тыс., а западнобалканские страны — 21,7 тыс.

— В целом, я считаю, что сейчас Евросоюз сконцентрирован на теме Украины, поэтому Болгарию и Румынию вряд ли примут в Шенгенскую зону до конца 2023 года, — спрогнозировал Максим Никулин.

В настоящее время Брюссель пытается поддерживать единство в своих рядах. При этом дополнительная активность в решении такого вопроса, как расширение зоны свободного перемещения, отметил эксперт, может создать дополнительные трения в отношениях между странами ЕС.