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Украинские СМИ сообщили о запрете на выезд с Украины мужчин с инвалидностью

«Страна.ua»: украинцев, имеющих право покидать страну, не пропускают на границе
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Фото: Global Look Press/Myakukrinform
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Украинцев, имеющих право покидать страну, не пускали пересечь границу и уехать через Польшу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой сообщения очевидцев в соцсетях 29 декабря.

Сообщается, что накануне на украино-польской границе резко усложнили пересечение «выездным» категориям мужчин.

«Говорят, что граница в сторону Польши стоит, потому что не позволяют уехать определенным категориям мужчин», — пишут в соцсетях очевидцы.

Некоторые украинцы рассказывают, что стояли на трассе всю ночь, но выехать из страны так и не удалось — их развернули обратно.

Пользователи отмечают, что пропускали только мужчин с I группой инвалидности и многодетных «при отметке отсрочки». Уточняется, что при наличии II и III группы инвалидности, украинцев не выпускали.

Другие пользователи сообщали о том, что прекратили выпускать и дальнобойщиков, у которых нет дополнительных причин для отсрочки от армии.

Очевидцы также писали, что из-за проблем с выездом на подъезде к границе образовалась огромная очередь из машин: многим пришлось часами стоять в пробке.

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Ранее, 25 декабря, украинский блогер рассказал, что нелегальный выезд из страны подорожал на 300% с лета. Мужчина рассказал, что ему удалось бесплатно покинуть страну после «трех месяцев справок и бумажек», но он знает человека, который выехал из страны в багажнике машины.

В начале августа стало известно, что мужчинам могут запретить покидать Украину в течение трех лет после окончания конфликта. С таким предложением выступил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко. Он объяснил, что выезжать страны можно будет только на лечение и военным. Если этого не сделать, то это будет грозить потерей миллиона украинцев, уверен Денисенко.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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