Мужчинам могут запретить покидать Украину в течение трех лет после окончания конфликта

После окончания конфликта на Украине мужчинам этой страны предлагается запретить выезд за границу на три года. С таким предложением 6 августа выступил руководитель украинского института будущего Вадим Денисенко.

По его мнению, которое он озвучил на своей странице в соцсети, в украинском законодательстве следует прописать, что выезд за пределы страны мужчинам разрешен только в определенных случаях: на лечение и для военных.

Если этого не сделать, то это будет грозить потерей миллиона украинцев, уверен он.

«Сейчас за границей около семи миллионов человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, — лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет», — добавил Денисенко.

9 марта 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья о госизмене предусматривала лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.