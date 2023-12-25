Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%

Нелегальный выезд с Украины подорожал на 300% с лета, об этом рассказал украинский блогер. Ролик с его историей распространился в Сети 25 декабря.

Мужчина рассказал, что ему удалось бесплатно покинуть страну после «трех месяцев справок и бумажек», но он знает человека, который выехал из страны в багажнике машины.



«Я знаю человека, который выехал из Украины в багажнике автомобиля за $4 тыс., это было летом. А сейчас человек выехал за $12 тыс. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес», — говорит блогер на видео.

Ранее, в марте 2022 года, женщина попыталась вывезти мужа с Украины в Венгрию в багажнике машины, об этом писало издание «Страна.ua». Тогда сообщалось, что женщине грозит до пяти лет лишения свободы, а мужа принудительно отправят на военную службу.

Ранее, 14 августа, украинский депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу заявил, что основная масса жителей Украины не хочет возвращаться в страну, так как власти стали относиться к своим гражданам как к рабам. Также он продолжил, что страна «из-за неконституционного и немудрого решения запретить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет» осталась без серьезных поступлений в экономику — валютного притока от так называемых заробитчан, выезжавших на работу за границу, а по возвращении менявших заработанные иностранные деньги на гривны.

В начале августа стало известно, что мужчинам могут запретить покидать Украину в течение трех лет после окончания конфликта. С таким предложением выступил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко. По его мнению, в украинском законодательстве следует прописать, что выезд за пределы страны мужчинам разрешен только в определенных случаях — на лечение и для военных. Если этого не сделать, то это будет грозить потерей миллиона украинцев, уверен он.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.