Недальновидные решения властей Украины стали серьезной причиной, по которой граждане страны начали выезжать за пределы страны на постоянное место жительства. Об этом 14 августа заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

Он не исключил, что численность населения Украины уже могла сократиться до 20 млн человек, и это вовсе не потому, что страна находится в состоянии военного конфликта.

«Честно говоря, этому способствуем и мы как власть. Эмоциональными и немудрыми решениями и действиями», — цитирует депутата издание «Украинские новости».

По мнению Мазурашу, основная масса жителей Украины не хочет возвращаться в страну, так как власти стали относиться к своим гражданам, как к рабам. Также он продолжил, что страна «из-за неконституционного и немудрого решения запретить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет» осталась без серьезных поступлений в экономику — валютного притока от так называемых заробитчан, выезжавших на работу за границу, а по возвращении менявших заработанные иностранные деньги на гривны.

Кроме того, он указал, что Украина неизбежно столкнется с демографической проблемой уже в ближайшее время, в связи с чем необходимо начинать принимать соответствующие меры. В частности, депутат предложил законодательно осудить намерения загонять в армию мужчин принуждением и угрозами, а начинать повышать мотивацию для участвующих в боевых действиях иными, более адекватными способами.

Ранее, 16 марта, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва. По его словам, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60% хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура украинского общества разорвана из-за эмиграции 11 млн человек из страны.

13 марта Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский позволил странам Запада обмануть жителей страны. В то время как Вооруженные силы (ВСУ) находятся в тяжелом положении, союзники Киева лишь обещают поставки нового вооружения, но не спешат оказывать необходимую поддержку.

11 августа военнопленный ВСУ Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям. По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС. Военнопленный отметил, что в военкомате даже не обратили внимания на его проблемы со здоровьем, очень быстро признав годным.

10 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Украина может самоуничтожиться как государство еще до того, как Россия нанесет ей поражение, так как страну раздирает обилие серьезных внутренних проблем.