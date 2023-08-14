Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью $70 млн
Мир
СМИ узнали о включении США дронов MQ-9A в пакет военной помощи Тайваню
Общество
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для приезжих из-за рубежа
Экономика
ЦБ не увидел угроз для финансовой стабильности РФ в текущей динамике курса рубля
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Мир
CNN указал на неизменность позиции Сербии по отношению к России
Мир
МИД КНР заявил о поддержании стратегического диалога между Путиным и Си Цзиньпином
Общество
Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет
Общество
Рабочая группа по СВО направила Путину шестой доклад с итогами работы
Экономика
Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Общество
Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Экономика
Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
В Дагестане спасли оказавшуюся на подоконнике 9-го этажа двухлетнюю девочку

Депутат рады обвинил власти Украины в массовой эмиграции граждан страны

Депутат рады Мазурашу назвал причинами эмиграции украинцев немудрые решения властей страны
0
Фото: Global Look Press/Hesther Ng
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недальновидные решения властей Украины стали серьезной причиной, по которой граждане страны начали выезжать за пределы страны на постоянное место жительства. Об этом 14 августа заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

Он не исключил, что численность населения Украины уже могла сократиться до 20 млн человек, и это вовсе не потому, что страна находится в состоянии военного конфликта.

«Честно говоря, этому способствуем и мы как власть. Эмоциональными и немудрыми решениями и действиями», — цитирует депутата издание «Украинские новости».

По мнению Мазурашу, основная масса жителей Украины не хочет возвращаться в страну, так как власти стали относиться к своим гражданам, как к рабам. Также он продолжил, что страна «из-за неконституционного и немудрого решения запретить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет» осталась без серьезных поступлений в экономику — валютного притока от так называемых заробитчан, выезжавших на работу за границу, а по возвращении менявших заработанные иностранные деньги на гривны.

Кроме того, он указал, что Украина неизбежно столкнется с демографической проблемой уже в ближайшее время, в связи с чем необходимо начинать принимать соответствующие меры. В частности, депутат предложил законодательно осудить намерения загонять в армию мужчин принуждением и угрозами, а начинать повышать мотивацию для участвующих в боевых действиях иными, более адекватными способами.

Игра на вымирание: Украина в центре демографической катастрофы
Население страны стремительно сокращается

Ранее, 16 марта, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва. По его словам, Киев уже фактически обанкротился и лишился 60% хозяйственного комплекса, гривна держится только благодаря внутренним и внешним запасам, а социальная структура украинского общества разорвана из-за эмиграции 11 млн человек из страны.

13 марта Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский позволил странам Запада обмануть жителей страны. В то время как Вооруженные силы (ВСУ) находятся в тяжелом положении, союзники Киева лишь обещают поставки нового вооружения, но не спешат оказывать необходимую поддержку.

11 августа военнопленный ВСУ Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям. По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС. Военнопленный отметил, что в военкомате даже не обратили внимания на его проблемы со здоровьем, очень быстро признав годным.

10 июля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Украина может самоуничтожиться как государство еще до того, как Россия нанесет ей поражение, так как страну раздирает обилие серьезных внутренних проблем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023