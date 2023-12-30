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Два человека погибли и еще три пострадали в ДТП в Саратовской области

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Фото: соцсети
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Два автомобиля столкнулись недалеко от села Смелость в Пугачевском районе Саратовской области, два человека погибли, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона 30 декабря.

В результате аварии погибли 14-летний подросток и взрослый мужчина. Еще один мужчина скончался в больнице от полученных травм.

«Произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2114» под управлением мужчины 1982 года рождения и автомобиля «ВАЗ-2111» под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» погиб, водитель и пассажир (юноша 2009 года рождения, 14 лет) автомобиля «ВАЗ-2114» и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2111» доставлены в медучреждение. Пассажир «ВАЗ-2111», мужчина 1985 года рождения, скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее, 29 декабря, два человека пострадали в тройном ДТП под Саратовом. Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области. Водитель «Газели» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и там его автомобиль столкнулся с «ВАЗ-2112». От удара легковой автомобиль отбросило на Chevrolet Niva, ехавшую в попутном направлении. Пострадали водитель одной из машин и его пассажирка. Их госпитализировали.

В тот же день два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Хилокском районе Забайкальского края. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Ford Mondeo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Mercedes. В результате столкновения легковушки с фурой погибли женщина и мужчина, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали. Пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами.

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