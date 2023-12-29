Два человека пострадали в тройном ДТП под Саратовом

Тройное ДТП произошло на трассе в Лысогорском районе Саратовской области. Пострадали водитель одной из машин и его пассажирка.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную ГАИ пишет, что на 695-м км дороги Тамбов – Волгоград – Астрахань водитель грузовой «Газели» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся с «ВАЗ-2112». От удара легковой автомобиль отбросило на Chevrolet Niva, ехавшую в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получили водитель отечественной авто и его пассажирка. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось о массовом ДТП с участием шести машин в Санкт-Петербурге. Причиной происшествия стало ухудшение самочувствия водителя микроавтобуса. У водителя «Газели» упал сахар. В результате инцидента никто не пострадал.