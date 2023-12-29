Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Забайкалье

В Хилокском районе Забайкальского края в результате столкновения легковушки с фурой погибли женщина и мужчина, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авария произошла утром в пятницу, 29 декабря, на автодороге Иркутск – Чита. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Ford Mondeo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Mercedes.

В результате столкновения погибли два пассажира легковушки — 36-летний мужчина и 26-летняя девушка. С различными травмами госпитализированы водитель авто и два пассажира 2018 и 2023 годов рождения.

Как уточняет информагентство, оба погибших — жители Иркутска. По предварительной информации, семья направлялась из Иркутской области в Амурскую. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее 29 декабря сообщалось о лобовом столкновении фургона Peugeot Boxer с микроавтобусом Ford Transit в Красноярском крае. В результате погиб человек, еще четверо пострадали.