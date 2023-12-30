В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
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- В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
США хотят использовать Южный Кавказ, чтобы открыть там «второй фронт» для противодействия интересам России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин в интервью «РИА Новости» в субботу, 30 декабря.
«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», — убежден он.
По мнению Галузина, подобное использование этой территории противоречит истинным интересам и целям местных жителей региона.
Ранее, 28 ноября, сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева разрешить визит своего помощника Джеймса О'Брайена в Баку для нормализации отношений между двумя государствами.
Перед этим, 26 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ряд западных стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию из региона. При этом он подчеркнул, что никто не сможет обеспечить в регионе такую же стабильность и безопасность, как это делает Москва.
До этого, 17 ноября, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев заявил, что охлаждение отношений между Ереваном и Москвой — результат не только личных мотивов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и всего внешнеполитического блока закавказской республики, а разворот на Запад уже можно считать свершившимся фактом.