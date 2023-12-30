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В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
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В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе

МИД: США планируют открыть на Южном Кавказе второй фронт против России
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Фото: Министерство обороны РФ
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США хотят использовать Южный Кавказ, чтобы открыть там «второй фронт» для противодействия интересам России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин в интервью «РИА Новости» в субботу, 30 декабря.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», — убежден он.

По мнению Галузина, подобное использование этой территории противоречит истинным интересам и целям местных жителей региона.

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Ранее, 28 ноября, сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева разрешить визит своего помощника Джеймса О'Брайена в Баку для нормализации отношений между двумя государствами.

Перед этим, 26 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ряд западных стран пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию из региона. При этом он подчеркнул, что никто не сможет обеспечить в регионе такую же стабильность и безопасность, как это делает Москва.

До этого, 17 ноября, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев заявил, что охлаждение отношений между Ереваном и Москвой — результат не только личных мотивов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и всего внешнеполитического блока закавказской республики, а разворот на Запад уже можно считать свершившимся фактом.

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