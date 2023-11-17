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Политолог заявил о фактическом развороте Армении от России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Охлаждение отношений между Ереваном и Москвой — результат не только личных мотивов премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но и всего внешнеполитического блока закавказской республики, а разворот на Запад уже можно считать свершившимся фактом, сказал «Известиям» эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

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«Мы видим качественно усилившиеся контакты между Арменией и Западом, прежде всего США, Францией и Великобританией, при нарочито намеренном дистанцировании от всех форматов, значимое место в которых принадлежит России. Я думаю, это сознательный курс — в Ереване этого особо и не скрывают. После снятия с повестки карабахского вопроса разворот Республики Армения и ее правящих кругов на Запад — на мой взгляд, уже свершившийся факт», — считает Арешев.

15 ноября Армения и Евросоюз провели второй диалог по вопросам политики и безопасности, по итогам которого стороны подтвердили стремление и в дальнейшем укреплять политическое сотрудничество.

Сближение Еревана и стран Запада происходят на фоне критики армянским руководством России. Сам Пашинян объясняет это поиском новых партнеров в сфере безопасности. При этом СМИ пишут, что определенных успехов в этом направлении Армения достигла: существуют договоренности о поставках вооружения с Францией и Индией.

Ранее Пашинян заявил, что не будет принимать участие в саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске. При этом в сентябре Ереван отозвал своего постоянного представителя при ОДКБ, новая кандидатура до сих пор не представлена.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ЕС в ребро: Пашинян разворачивает Армению от России

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