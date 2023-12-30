Синоптик рассказал о погоде в праздничные дни в Центральной России

В праздничные дни в Центральной России будет морозная погода и небольшой снег. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Понижение температуры и «прощай, слякоть», скорее всего, произойдет 31 декабря, а новогодняя ночь уже будет морозной, с хорошим морозом, порядка -10. Вероятность такого прогноза я бы оценил в 70-80%, но не в 100%, потому что мы не знаем, какой очередной фортель выкинет атмосфера в последние дни декабря», — заявил синоптик.

Шувалов добавил, что осадки будут, но небольшие, от слабых до умеренных и уже после Нового года. По его словам, первая неделя января обещает быть морозной, а затем не исключены резкие перепады температур.

Ранее, 25 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на протяжении недели погода в Москве будет меняться: прогнозируются взлеты и падения температуры и давления. В пятницу, 29 декабря, по его словам, вновь придут теплый фронт с запада, снег, переходящий в дождь, и оттепель — температура поднимается до +2 градусов.

28 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после оттепели в пятницу и субботу в Москве в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание без осадков, температура воздуха составит от –9 до –14 градусов. Кроме того, он отметил, что первый январский день «будет солнечным» с температурой до –12 градусов.