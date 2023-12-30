Реклама
Прямой эфир
Общество
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км
Политика
Путин отметил развитие взаимоотношений России и Туркмении
Политика
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Авто
Немецкие хакеры обнаружили скрытый «режим Илона» в автомобилях Tesla
Мир
Больше половины американцев посчитали 2023 год плохим для США
Армия
Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении
Мир
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Мир
В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай
Мир
Bloomberg вновь назвало Маска самым богатым человеком в мире
Мир
ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Мир
Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока
Сюжет:

Синоптик рассказал о погоде в праздничные дни в Центральной России

Синоптик Шувалов: новогодняя ночь будет морозной, с хорошим морозом, порядка -10
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В праздничные дни в Центральной России будет морозная погода и небольшой снег. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Понижение температуры и «прощай, слякоть», скорее всего, произойдет 31 декабря, а новогодняя ночь уже будет морозной, с хорошим морозом, порядка -10. Вероятность такого прогноза я бы оценил в 70-80%, но не в 100%, потому что мы не знаем, какой очередной фортель выкинет атмосфера в последние дни декабря», — заявил синоптик.

Шувалов добавил, что осадки будут, но небольшие, от слабых до умеренных и уже после Нового года. По его словам, первая неделя января обещает быть морозной, а затем не исключены резкие перепады температур.

Мягче, теплее: какая погода ожидает россиян в новогоднюю ночь
Практически по всей стране температура будет выше климатической нормы

Ранее, 25 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на протяжении недели погода в Москве будет меняться: прогнозируются взлеты и падения температуры и давления. В пятницу, 29 декабря, по его словам, вновь придут теплый фронт с запада, снег, переходящий в дождь, и оттепель — температура поднимается до +2 градусов.

28 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после оттепели в пятницу и субботу в Москве в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание без осадков, температура воздуха составит от –9 до –14 градусов. Кроме того, он отметил, что первый январский день «будет солнечным» с температурой до –12 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023