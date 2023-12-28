Синоптик заявил о морозах до –14 градусов в новогоднюю ночь в Москве
После оттепели в пятницу и субботу в Москве в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание без осадков, температура воздуха составит от –9 до –14 градусов. Об этом 28 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live».
«В ночь на 1 января к нам заглянет гребень антициклона, соответственно, распогодится, переменная облачность <...> никаких осадков, ну и морозы, это самое теплое, окрепнут до –9...–14 градусов», — сказал он.
Тишковец добавил, что холодный атмосферный фронт придет 31 декабря и будет сопровождаться зарядами снега. Так, утром будет около нуля, днем температура опустится до –4, а вечером — до –8.
Кроме того, он отметил, что первый январский день «будет солнечным» с температурой до –12 градусов.
Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд регионов в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке ожидает аномально холодное завершение 2023 года, в некоторых из них морозы будут доходить до 47–51 градуса. Например, В Архангельской области 29–31 декабря температура будет на 7–11 градусов ниже нормы.