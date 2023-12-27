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Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России

Вильфанд: аномально холодная погода в конце года ждет 11 регионов СЗФО и Дальнего Востока
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ряд регионов в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке ожидает аномально холодное завершение 2023 года, в некоторых из них морозы будут доходить до 47–51 градуса. Об этом 27 декабря заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Архангельской области 29–31 декабря температура будет на 7–11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 градусов мороза, в Мурманской области — морозы до –18…–24 градусов, что на 7–10 градусов ниже нормы; в Коми, Вологодской области — морозы до –22…–25 градусов 30-го и 31-го числа, что на 8–10 градусов ниже нормы», — сказал он.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода ожидает и Дальний Восток. В Амурской области прогнозируются морозы до –41 градуса, в Магаданской — до –47, в Хабаровском крае похолодает до –44 градусов, на Чукотке — до –48, на Камчатке — до –36, а в Якутию придут морозы до –51 градуса.

Руководитель Гидрометцентра отметил, что это необычно холодная и опасная погода, выходить на улицу в такие морозы чаще всего желания нет. Он добавил, что 1 января 2024 года также прогнозируется особенно холодным.

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Ранее, 22 декабря, в пресс-службе «Яндекс Погоды» рассказали о погоде в крупных городах России в предновогодние выходные. Отмечается, что в Москве 30 декабря выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее: температура составит –1 градус, также ожидается снег.

Кроме того, отмечается, что сильнее всего в ближайшие выходные холод ощутят жители Иркутска, Омска, Новосибирска и Тюмени, где ожидаемая температура будет варьироваться от –7 до –12 градусов, отметили синоптики.

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