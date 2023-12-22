Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
Мир
В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Мир
На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
Мир
В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области
Общество
Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели ребенка и двух взрослых после удара ЦАХАЛ по Газе
Мир
Суд оставил Коломойского под стражей и уменьшил ему залог
Мир
Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве ввиду многомиллионных долгов
Наука и техника
Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС
Мир
Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран
Мир
В Италии экоактивисты сорвали концерт в столичной консерватории
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Общество
Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу
Сюжет:

Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год

«Яндекс Погода»: в Новый год в Москве ожидается снегопад
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В предновогодний день, 30 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее — температура составит –1, также ожидаются осадки в виде снега. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

«В понедельник, 1 января, будет еще теплее, однако прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха составит в течение дня 0 градусов. В первые дни новогодних каникул, со 2 по 4 января, не ожидается похолодания, температура составит +1…+2. С 5 по 8 января в Москве возможно похолодание, температура опустится до –7», — говорится в сообщении.

Среди крупных российских городов самую теплую погоду 31 декабря и 1 января, согласно прогнозу, можно ждать в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +3…+12.

Сильнее всего холод ощутят жители Иркутска, Омска, Новосибирска и Тюмени, где ожидаемая температура будет варьироваться от –7 до –12, отметили синоптики.

Новогодний грязевик: когда в Москву и Петербург вернется зима
Праздничная ночь может оказаться самой морозной за 20 лет, не исключают синоптики

15 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что высота сугробов в столице достигла максимума за 150 лет. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал, заявил он.

В тот же день стало известно, что циклон «Ваня» обрушился на Москву. Снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023