Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год

В предновогодний день, 30 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее — температура составит –1, также ожидаются осадки в виде снега. Об этом «Известиям» 22 декабря рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».

«В понедельник, 1 января, будет еще теплее, однако прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха составит в течение дня 0 градусов. В первые дни новогодних каникул, со 2 по 4 января, не ожидается похолодания, температура составит +1…+2. С 5 по 8 января в Москве возможно похолодание, температура опустится до –7», — говорится в сообщении.

Среди крупных российских городов самую теплую погоду 31 декабря и 1 января, согласно прогнозу, можно ждать в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +3…+12.

Сильнее всего холод ощутят жители Иркутска, Омска, Новосибирска и Тюмени, где ожидаемая температура будет варьироваться от –7 до –12, отметили синоптики.

15 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что высота сугробов в столице достигла максимума за 150 лет. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал, заявил он.

В тот же день стало известно, что циклон «Ваня» обрушился на Москву. Снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах.