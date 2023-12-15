В Москве высота сугробов достигла 150-летнего максимума

Высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, таких сугробов не было в столице 15 декабря за всю историю метеонаблюдений. К 09:00 на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 см, в Тушино — 40 см, Балчуг — 43 см, МГУ — 49 см при норме 15 см, пишет НСН. В течение дня ожидается выпадение еще 3 мм осадков, и к концу дня в городе местами сформируются полуметровые сугробы, отмечает «Ридус».

«Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 см, пал. И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — подчеркнул Тишковец.

Сильный снегопад прошел и на территории Подмосковья. Например, в Коломне высота снежного покрова возросла до 47 см, пишет сайт kp.ru.

В связи со снегопадом дорожные службы Московской области запустили в работу сценарии «снегопад» и «после снегопада». Как отмечает телеканал «360», в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с высокоинтенсивным движением. Расчищаются подъезды для общественного транспорта и экстренных служб. Чистят тротуары и пешеходные дорожки.

Большую часть работ дорожники стараются провести в ночное время, чтобы трассы были подготовлены к утренним часам пик.

Ранее 15 декабря Евгений Тишковец сообщил, что одна пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве. По его словам, что в ближнем Подмосковье выпало 33% нормы декабря, а в Центральной России — 81%.

14 декабря в районе 20:00 (мск) на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет. Как сообщили в центре погоды «Фобос», интенсивность вспышки составила Х2,8. Последние такие же по силе были зафиксированы в 2017 году, сообщает телеканал «Звезда».

Специалисты предупредили, что магнитные бури могут вызывать сбои в работе приборов, сложных электронных и технических систем, северные (полярные) сияния, негативно влиять на спутники и на здоровье людей.