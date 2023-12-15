В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Одна пятая часть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в ближнем Подмосковье выпало 33% нормы декабря, а в Центральной России — 81%.

«Циклон «Ваня» обрушился на Россию аномальными снегопадами. За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема, в Тушине — 8 мм, на Балчуге — 9 мм», — поделился синоптик.

Кроме того, Тишковец перечислил регионы Московской области, в которых выпало больше всего снега. По словам специалиста, речь идет о Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм) и Долгопрудном (17 мм). Это составило 33% от всей климатической нормы декабря, указал он. Эксперт также объяснил, что наибольшее количество снега метеорологи зафиксировали на юго-западе Центральной России и западе Черноземья.

«В Курской области в осадкомеры попало 81% от месячной нормы (Рыльск — 39 мм, Курчатов — 37 мм); в Орловской области (Мценск — 28 мм) — 53% от нормы декабря; в Белгородской области (Готня — 27 мм) — 57% от нормы за месяц», — рассказал исследователь.

25 декабря «Известия» показали последствия циклона «Ваня» на дорогах в Москве. По словам корреспондента издания Дарьи Малаховой, видимость почти нулевая, а машины заносит на тротуары, обочины и другие транспортные средства.

Гидрометцентр ранее опубликовал прогноз, согласно которому жителей столичного региона 15 декабря ожидают снежные заносы, сильный снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса, ночью похолодает до –11.

14 декабря Тишковец предупредил, что с вечера 14 декабря до утра 15-го в столице пройдет наиболее интенсивный снегопад. Выпадет до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячного объема.