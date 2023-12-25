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Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве

Синоптик Шувалов: во вторник и пятницу в Москве ожидается мокрый снег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На протяжении недели погода в Москве будет меняться: ожидаются взлеты и падения температуры и давления. Самый холодный день ожидается в четверг, когда температура воздуха понизится до –6 градусов, рассказал «Известиям» 25 декабря рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Так. по его словам, в понедельник ожидается еще относительно прохладный день с температурой –1…–3 градуса. Однако к вечеру придет теплый фронт с запада, который принесет с собой в столицу снег, переходящий в мокрый снег, и повышение температуры до слабо положительных значений. В результате во вторник, 26 декабря, температура поднимется до 0…+1 градуса.

Как отметил синоптик, в понедельник и вторник давление будет довольно низким — 723–728 мм рт. ст.

«В среду теплый фронт отходит, циклон несколько заполняется, давление начинает расти, а температура вновь опустится ниже нуля градусов — до –2…–4 градусов. В четверг давление достигнет своего пика на этой неделе — 744–746 мм рт. ст. Температура воздуха в этот день понизится до –4…–6 градусов», — рассказал Шувалов.

В пятницу, 29 декабря, по его словам, вновь придут теплый фронт с запада, снег, переходящий в дождь и оттепель — температура поднимается до +2 градусов.

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24 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последнюю неделю 2023 года в Центральной России в дневное время ожидаются небольшие снегопады и температура около 0 градусов.

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