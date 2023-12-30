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Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела Белгорода

Гладков: один погиб и четверо пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
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Фото: t.me/vvgladkov
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В результате массированного обстрела Белгорода вечером 29 декабря погиб один человек, еще четверо пострадали. Кроме того, повреждены 10 жилых домовладений, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. <…> Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что среди пострадавших есть 10-летний ребенок — у него осколочное ранение ягодичной области. У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Также Гладков сообщил, что были зафиксированы различные повреждения в десяти частных жилых домовладениях, один из домов частично разрушен.

«Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде. <..> Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы», — добавил губернатор.

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Ранее вечером 29 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько целей. Позже Минобороны уточнило, что системой ПВО было уничтожено 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Попытка атаки киевского режима произошла около 23 часов.

До этого, днем 29 декабря, Минобороны сообщало, что российская система ПВО сбила над Белгородской областью три украинские ракеты HARM американского производства. Воздушные цели были ликвидированы около 15:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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