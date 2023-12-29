Гладков сообщил о сбитых ПВО воздушных целях на подлете к Белгороду
Вечером 29 декабря российской системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько целей в небе на подлете к Белгороду. О деталях рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, добавил губернатор, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется.
Ранее в этот день Минобороны сообщало, что российская система ПВО сбила над Белгородской областью три украинские ракеты HARM американского производства. Воздушные цели были ликвидированы около 15:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
До этого, 21 декабря, российская система ПВО сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную украинской армией в сторону Крымского моста. Цель была сбита над акваторией Азовского моря. Пострадавших и разрушений не было.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.