Российская ПВО сбила три украинские ракеты HARM над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны сбила три украинские ракеты HARM американского производства над Белгородской областью, сообщили 29 декабря в Минобороны РФ.

Как отмечается, воздушные цели были ликвидированы около 15:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — отмечается в Telegram-канале министерства.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО над Белгородом. Он сообщил, что на подлете к городу была сбита воздушная цель.

До этого, 21 декабря, российская система ПВО сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную украинской армией в сторону Крымского моста. Цель была сбита над акваторией Азовского моря. Пострадавших и разрушений не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.