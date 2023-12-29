Гладков сообщил о сбитой ПВО воздушной цели на подлете к Белгороду

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбита воздушная цель на подлете к городу. Об этом в пятницу, 29 декабря, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В этот же день Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Курской областью. Беспилотный летательный аппарат сбили дежурные средства ПВО. Пострадавших и разрушений не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.