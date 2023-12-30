Минобороны сообщило о 13 сбитых реактивных снарядах над Белгородской областью

Российской системой противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области вечером 29 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«29 декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее этим вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько целей. По предварительным данным, добавил он, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется.

Ранее в этот день Минобороны сообщало, что российская система ПВО сбила над Белгородской областью три украинские ракеты HARM американского производства. Воздушные цели были ликвидированы около 15:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого, 21 декабря, российская система ПВО сбила американскую ракету ATACMS, выпущенную украинской армией в сторону Крымского моста. Цель была сбита над акваторией Азовского моря. Пострадавших и разрушений не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.