Игры наши меньшие: лучшие инди-проекты 2023-го, которые стоит пройти

Пока внимание широкой геймерской аудитории было приковано к Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2 и другим нашумевшим проектам, ряд менее масштабных игр ушел на второй план. «Известия» рассказывают, на какие инди-проекты 2023 года стоит обратить внимание на новогодних праздниках. Среди небольших хитов минувшего ушедшего 2023-го — головоломки, платформеры и хорроры.

Игрок и море

Один из инди-проектов, который даже привлек внимание индустрии на минувшем Game Awards, — Dave the Diver. Проект совмещает в себе одновременно элементы приключения, двумерного платформера и экономики, а визуал выполнен в пиксельном стиле. Dave the Diver вышел в июне 2023-го и за несколько дней вошел в топ бестселлеров онлайн-магазина Steam, всего за десять дней было продано более 1 млн копий.

Dave the Diver Фото: Nexon

Днем подконтрольный протагонист Дейв отправляется в море за рыбой — двумерные уровни в виде коралловых рифов кишат живностью, которую можно поймать и приготовить. Еще здесь спрятаны ценные сокровища и ресурсы для улучшения экипировки, некоторые части зоны (например, глубоководные пещеры) доступны только после улучшения костюма и баллона с кислородом. Здесь нужно быть осторожным, так как некоторые морские обитатели могут быстро прервать вылазку — несколько укусов акулы, и большая часть добычи будет потеряна.

Вечером игроки берут на себя роль владельца ресторана: пойманная рыба идет на кухню к повару, формируется меню, количество порций и так далее. За успешный ужин пользователи получат деньги, а за них уже можно приобрести новое оружие, инструменты и продвинуться по сюжету. Dave the Diver доступен на ПК и Nintendo Switch. К сожалению, озвучка и перевод только на английском.

Dredge — еще одна инди-игра на морскую тематику, только мрачнее Dave the Diver. Проект сочетает в себе открытый мир, симулятор рыбалки и хоррор. Элементы ужаса во многом вдохновлены рассказом Говарда Лавкрафта «Дагон». Графика в игре незамысловатая и местами даже мультяшная: простые и угловатые формы сочетаются с приглушенными цветами.

Dredge Фото: Team17

Действие игры разворачивается на вымышленном архипелаге, разделенном на пять зон. Пользователи контролируют небольшое судно, и основной геймплей заключается в путешествиях и отлове рыбы во время мини-игр, которые отличаются в зависимости от вида морских обитателей. В игре существует цикл дня и ночи, с наступлением темноты на охоту выходят причудливые морские чудовища. Одни влияют на рассудок капитана корабля, другие мешают прохождению более радикально — пытаются потопить судно.

Главный герой игры — безымянный моряк, который становится рыбаком в небольшом прибрежном городке. Здесь он сталкивается с необъяснимыми аномалиями, которые усиливаются по ночам, исчезновениями людей и странными существами . Игрокам предстоит разобраться, что же действительно происходит в мире Dredge и какую роль сыграл протагонист в пробуждении морских чудовищ. Релиз доступен на ПК и консолях Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Головоломки и платформеры

Для любителей нестандартных головоломок тоже нашлась своя инди-игра — Viewfinder от Sad owl Studios, которая вышла в июле 2023 года. Во Viewfinder делается упор на пространственное мышление и творческий подход: игроки проходят трехмерные уровни, для завершения локации нужно добраться до телепорта, но на пути пользователей есть бездонные ямы, различные препятствия и несложные головоломки. Чтобы их преодолеть, нужно воспользоваться особым предметом — полароидной камерой. Двумерное изображение со снимков можно наложить на трехмерный уровень и тем самым, например, создать мост над пропастью. Также камера поможет скопировать нужные для прохождения предметы, до которых игроку невозможно добраться. В общем, у одной головоломки может быть несколько вариантов решения, большая часть из них проходится интуитивно, но иногда придется как следует задуматься. Viewfinder вышла на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК.

Viewfinder Фото: Sad owl Studios

Еще один релиз минувшего года, который за короткий срок обрел большую популярность, — ретроплатформер Pizza Tower. Геймеры называют проект духовным наследником серии Wario Land 4 от Nintendo из-за абсурдного сюжета и сюрреалистичных персонажей. Традиционно в классических двумерных платформерах (игры, в которых локации состоят из платформ) уровни требуют постепенного и осторожного прохождения, в противном случае можно упасть в бездонную яму. В Pizza Tower разработчики пошли по иному пути: локации можно пересечь за считаные секунды, анимации плавно перетекают друг в друга. Графика здесь мультяшная, нарочито небрежная и напоминает примитивные рисунки из программы Microsoft Paint, что формирует ретростиль игры.

Сюжет незамысловатый, но достаточно абсурдный: главный герой Пеппино Спаггетти — повар и владелец неуспешной итальянской забегаловки. Неожиданно ему встречается главный антагонист игры — гигантский летающий разумный кусок пиццы по имени Пиццеликий. Последний угрожает горе-ресторатору разрушить его заведение . Разъяренный Пеппино отправляется в логово злодея, Башню Пиццы, чтобы остановить его.

Pizza Tower Фото: Tour De Pizza

Внешне враги и боссы напоминают продукты, которые используют для создания пиццы, только антропоморфные, что увеличивает абсурдность происходящего на экране. Особого внимания заслуживает саундтрек, для которого основными источниками вдохновения стали ретроигры Sonic CD, Wario Land 4, а также композиции Чика Кориа и Daft Punk. Релиз доступен только на ПК.

Начало 2024 года обещает сразу несколько громких новинок, среди которых есть как продолжения и перезапуски крупных франшиз, так и достаточное количество перспективных инди-проектов: Hades 2, Manor Lords, Pacific Drive и другие релизы, на которые тоже стоит обратить внимание.