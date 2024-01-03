 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдолг США впервые превысил $34 трлн
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН добиваться прекращения огня в Газе
Происшествия
Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей
Мир
Около 100 рейсов отменены японскими авиакомпаниями после ЧП в токийском аэропорту
Наука и техника
Сильнейшую вспышку на Солнце зафиксировали ученые 1 января
Мир
Небольшое землетрясение магнитудой 1,7 произошло в Нью-Йорке
Общество
Суд в Санкт-Петербурге выдворил дополнительно 13 иностранцев
Спорт
Канада впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Консул РФ назвал электрозамыкание причиной взрывов в Нью-Йорке
Общество
МЧС предупредило о морозах до -35 градусов в центре России
Происшествия
Пассажир напал на экипаж летевшего в Минеральные Воды самолета
Мир
Более 10 человек пострадали в результате аварии в аэропорту Токио
Общество
Роспотребнадзор сообщил о двух завозных случаях кори в Благовещенске
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле ВСУ Васильевки
/

Игры наши меньшие: лучшие инди-проекты 2023-го, которые стоит пройти

Среди наиболее интересных релизов минувшего года — Dave the Diver, Pizza Tower и Dredge
Фото: Team17
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пока внимание широкой геймерской аудитории было приковано к Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2 и другим нашумевшим проектам, ряд менее масштабных игр ушел на второй план. «Известия» рассказывают, на какие инди-проекты 2023 года стоит обратить внимание на новогодних праздниках. Среди небольших хитов минувшего ушедшего 2023-го — головоломки, платформеры и хорроры.

Игрок и море

Один из инди-проектов, который даже привлек внимание индустрии на минувшем Game Awards, — Dave the Diver. Проект совмещает в себе одновременно элементы приключения, двумерного платформера и экономики, а визуал выполнен в пиксельном стиле. Dave the Diver вышел в июне 2023-го и за несколько дней вошел в топ бестселлеров онлайн-магазина Steam, всего за десять дней было продано более 1 млн копий.

Dave the Diver

Dave the Diver

Фото: Nexon

Днем подконтрольный протагонист Дейв отправляется в море за рыбой — двумерные уровни в виде коралловых рифов кишат живностью, которую можно поймать и приготовить. Еще здесь спрятаны ценные сокровища и ресурсы для улучшения экипировки, некоторые части зоны (например, глубоководные пещеры) доступны только после улучшения костюма и баллона с кислородом. Здесь нужно быть осторожным, так как некоторые морские обитатели могут быстро прервать вылазку — несколько укусов акулы, и большая часть добычи будет потеряна.

Путь к дракону: почему Mario Wonder — лучший платформер про супербратьев за 30 лет
Совершенное сочетание стиля и баланса, видеоигра адресована всем возрастам

Вечером игроки берут на себя роль владельца ресторана: пойманная рыба идет на кухню к повару, формируется меню, количество порций и так далее. За успешный ужин пользователи получат деньги, а за них уже можно приобрести новое оружие, инструменты и продвинуться по сюжету. Dave the Diver доступен на ПК и Nintendo Switch. К сожалению, озвучка и перевод только на английском.

Dredge — еще одна инди-игра на морскую тематику, только мрачнее Dave the Diver. Проект сочетает в себе открытый мир, симулятор рыбалки и хоррор. Элементы ужаса во многом вдохновлены рассказом Говарда Лавкрафта «Дагон». Графика в игре незамысловатая и местами даже мультяшная: простые и угловатые формы сочетаются с приглушенными цветами.

Dredge

Dredge

Фото: Team17

Действие игры разворачивается на вымышленном архипелаге, разделенном на пять зон. Пользователи контролируют небольшое судно, и основной геймплей заключается в путешествиях и отлове рыбы во время мини-игр, которые отличаются в зависимости от вида морских обитателей. В игре существует цикл дня и ночи, с наступлением темноты на охоту выходят причудливые морские чудовища. Одни влияют на рассудок капитана корабля, другие мешают прохождению более радикально — пытаются потопить судно.

Главный герой игры — безымянный моряк, который становится рыбаком в небольшом прибрежном городке. Здесь он сталкивается с необъяснимыми аномалиями, которые усиливаются по ночам, исчезновениями людей и странными существами. Игрокам предстоит разобраться, что же действительно происходит в мире Dredge и какую роль сыграл протагонист в пробуждении морских чудовищ. Релиз доступен на ПК и консолях Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

​​​​​​​Страх, мистика и саспенс: игры, близкие по духу Alan Wake
Какие проекты зацепят любителей хорроров

Головоломки и платформеры

Для любителей нестандартных головоломок тоже нашлась своя инди-игра — Viewfinder от Sad owl Studios, которая вышла в июле 2023 года. Во Viewfinder делается упор на пространственное мышление и творческий подход: игроки проходят трехмерные уровни, для завершения локации нужно добраться до телепорта, но на пути пользователей есть бездонные ямы, различные препятствия и несложные головоломки. Чтобы их преодолеть, нужно воспользоваться особым предметом — полароидной камерой. Двумерное изображение со снимков можно наложить на трехмерный уровень и тем самым, например, создать мост над пропастью. Также камера поможет скопировать нужные для прохождения предметы, до которых игроку невозможно добраться. В общем, у одной головоломки может быть несколько вариантов решения, большая часть из них проходится интуитивно, но иногда придется как следует задуматься. Viewfinder вышла на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК.

Viewfinder

Viewfinder

Фото: Sad owl Studios

Еще один релиз минувшего года, который за короткий срок обрел большую популярность, — ретроплатформер Pizza Tower. Геймеры называют проект духовным наследником серии Wario Land 4 от Nintendo из-за абсурдного сюжета и сюрреалистичных персонажей. Традиционно в классических двумерных платформерах (игры, в которых локации состоят из платформ) уровни требуют постепенного и осторожного прохождения, в противном случае можно упасть в бездонную яму. В Pizza Tower разработчики пошли по иному пути: локации можно пересечь за считаные секунды, анимации плавно перетекают друг в друга. Графика здесь мультяшная, нарочито небрежная и напоминает примитивные рисунки из программы Microsoft Paint, что формирует ретростиль игры.

Для быстрых рук: стартовало бета-тестирование новой Escape From Tarkov
Какие навыки понадобятся геймерам для победы в EFT: Arena

Сюжет незамысловатый, но достаточно абсурдный: главный герой Пеппино Спаггетти — повар и владелец неуспешной итальянской забегаловки. Неожиданно ему встречается главный антагонист игры — гигантский летающий разумный кусок пиццы по имени Пиццеликий. Последний угрожает горе-ресторатору разрушить его заведение. Разъяренный Пеппино отправляется в логово злодея, Башню Пиццы, чтобы остановить его.

Pizza Tower

Pizza Tower

Фото: Tour De Pizza

Внешне враги и боссы напоминают продукты, которые используют для создания пиццы, только антропоморфные, что увеличивает абсурдность происходящего на экране. Особого внимания заслуживает саундтрек, для которого основными источниками вдохновения стали ретроигры Sonic CD, Wario Land 4, а также композиции Чика Кориа и Daft Punk. Релиз доступен только на ПК.

Робин снова Гуд: английский герой-разбойник отправился в мир стимпанка
В Gangs of Sherwood игроки бросят вызов шерифу Ноттингема

Начало 2024 года обещает сразу несколько громких новинок, среди которых есть как продолжения и перезапуски крупных франшиз, так и достаточное количество перспективных инди-проектов: Hades 2, Manor Lords, Pacific Drive и другие релизы, на которые тоже стоит обратить внимание.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир