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Федерация бокса России организовала новогоднюю елку в Серпухове

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Фото: Федерация бокса России
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Российская федерация бокса организовала новогодние мероприятия в подмосковном Серпухове. Как рассказал 29 декабря корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров, посетители, как взрослые, так и дети, смогут погрузиться в настоящую сказку, причем абсолютно бесплатно.

Федерация подготовила десятки разных площадок с развлечениями на любой вкус. Гостей праздника прямо на берегу Оки встречает огромная нарядная елка, персонажи сказок и герои советских мультфильмов. Посетителям предлагают испытать себя в исконно русских конкурсах и забавах — они могут почувствовать себя и настоящем умельцем, попытавшись заколотить гвозди в доску, и доброй хозяюшкой, доставая чугунки из печки.

«Эта новогодняя сказка еще и как экскурс в историю. Где можно познакомиться с доспехами средневековых рыцарей и поучаствовать в реконструкции боев», — рассказал Хайдаров.

Каждый день Федерация бокса России представляет на площадке новую программу с разными сюрпризами и звездными гостями. «Известия» попали на мастер-класс по боксу для детей и взрослых, который провели боксеры Светлана Кулакова и Федор Чудинов.

«Наша рождественская сказка — это тот формат, где никто не будет делить друг друга на национальность и цвет кожи. Это праздник, который всех объединяет и делает счастливыми, дает прикоснуться к лучшим спортсменам мира и напрямую пообщаться», — отметил президент федерации Умар Кремлев.

Посетить рождественскую сказку можно на протяжении всех новогодних каникул. Праздники на берегу Оки пройдут до 8 января.

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Ранее 29 декабря корреспондент «Известий» рассказал, что в Москве в Измайловском парке культуры и отдыха по решению мэра города Сергея Собянина открылась новая усадьба Деда Мороза, еще две усадьбы появились в ландшафтном парке «Митино» и в парке Олимпийской Деревни. Все три столичных филиала посвящены сказкам. Темой усадьбы в Измайловском парке стала сказка «Снежная королева». В парке Митино — «Морозко», а в парке Олимпийской Деревни — «Зима в Простоквашино».

В этот же день департамент транспорта столицы сообщил, что в преддверии Нового года в метрополитене Москвы запущены еще 11 новогодних поездов. Составы «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформлены в одной яркой цветовой гамме для создания праздничной атмосферы. Составы украшены в стиле ретро.

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