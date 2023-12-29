В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза

В Москве в Измайловском парке культуры и отдыха по решению мэра города Сергея Собянина открылась новая усадьба Деда Мороза, еще две усадьбы также появились в ландшафтном парке «Митино» и в парке Олимпийской Деревни. Об этом 29 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Все три столичных филиала посвящены сказкам. Темой усадьбы в Измайловском парке стала сказка «Снежная королева». На территории нового пространства находятся павильоны, в которых гости увидят улицу Старого города, Зачарованный лес, дворец и тронный зал Снежной королевы. В парке Митино темой усадьбы стала сказка «Морозко», а в парке Олимпийской Деревни — «Зима в Простоквашино».

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, все новые городские объекты обеспечены всей инфраструктурой: там наряжены елки, организованы фотозоны и праздничные инсталляции. Для посетителей подготовлена разнообразная программа. Дети смогут поучаствовать в квестах, посетить концерты, при этом не только развлечься и отдохнуть, но также освоить новые интересные навыки в рамках познавательных мероприятий.

«Все эти усадьбы — не только для зимних новогодних рождественских праздников. Это территории, в которых будут проходить событийные мероприятия круглый год. Для этого будут менять инсталляции. Таким образом дети и родители смогут приходить, отдыхать и познавать для себя что-то новое», — отметил Фурсин.

До этого, 21 декабря, Собянин анонсировал, что в Москве впервые откроются три дополнительных филиала усадьбы Деда Мороза. Градоначальник пояснил, что новые филиалы дополнят основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

Мэр также напомнил, что по всей столице размещено более 150 специальных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу. Узнать ящики можно по брендированной оклейке «Почта Деда Мороза». Ящики можно найти на 10 станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол имени Образцова.