Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

В Москве в конце декабря впервые откроются три дополнительных филиала усадьбы Деда Мороза. Об этом 21 декабря сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино», — рассказал он.

Каждый филиал будет разработан в определенной тематике. Таким образом, в ландшафтном парке «Митино» усадьба будет посвящена сказке «Морозко», в Измайловском парке — «Снежной королеве», а в парке Олимпийской деревни — «Простоквашино».

Также Собянин добавил, что усадьба в «Кузьминках-Люблино» прошла реконструкцию и площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза.

Мэр напомнил, что по всей столице размещено более 150 специальных почтовых ящиков для отправки писем Деду Морозу. Узнать ящики можно по брендированной оклейке «Почта Деда Мороза».

Ящики можно найти на 10 станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол им. Образцова, поделился глава города.

Ранее, 16 декабря, глава «Почты России» Михаил Волков рассказал, что россияне уже отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем. Он отметил, что в прошлом году почта обработала более 170 тыс. писем главному волшебнику новогодних праздников.

13 декабря, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», Дед Мороз и Снегурочка рассказали, как правильно загадать желание. В частности, нужно подумать, что именно ты хочешь, и верить в чудо. А еще они порекомендовали приходить в усадьбу дедушки, чтобы желания сбылись наверняка.