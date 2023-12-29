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Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
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Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро

Дептранс Москвы: в столице запустили еще 11 новогодних поездов метро
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Фото: Дептранс Москвы
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В преддверии Нового года в Метрополитене Москвы запущены еще 11 новогодних поездов, сообщил 29 декабря департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Поезда «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформлены в одной яркой цветовой гамме для создания праздничной атмосферы. Составы украшены в стиле ретро.

«Главными элементами стали красногрудые снегири, снежинки, елки и Дед Мороз — символы Нового года», — уточнили в ведомстве.

Пять праздничных поездов «Москва-2020» курсируют на Большой кольцевой и Кольцевой линиях, шесть — на Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской линиях.

«Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро. Это составы разных моделей, но их объединяет праздничное оформление, дизайн которого разработали специально к наступающему Новому году», — отметил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

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Ранее, 26 декабря, украшенный в тематике Нового года поезд «Еж-3» в последний раз вышел на пути Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии московского метро. В этом году составы поезда декорировали тысячами новогодних шаров, светящимися гирляндами, ажурными снежинками, фигурками Деда Мороза, а также 80 еловыми ветками.

Поезда типа «Еж-3» курсировали в столичном метро около 50 лет. Теперь они выходят на линию всего несколько раз в год — во время парадов и праздников.

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