Новогодний «Еж-3» в последний раз вышел на фиолетовую ветку метро Москвы

Украшенный в тематике Нового года поезд «Еж-3» в последний раз вышел на пути Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии московского метро. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили на сайте мэрии Москвы.

В этом году составы поезда декорировали тысячами новогодних шаров, светящимися гирляндами, ажурными снежинками, фигурками Деда Мороза, а также 80 еловыми ветками.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, выход праздничного «Еж-3» пассажиры московского транспорта ждут каждый Новый год.

«Этот поезд — символ преемственности в московском транспорте. Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения», — отметил он.

Поезда типа «Еж-3» курсировали в столичном метро около 50 лет. Теперь они выходят на линию всего несколько раз в год — во время парадов и праздников. Уточняется, что традиция украшать поезд зародилась в 2016 году.

В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года на столичном городском транспорте было совершено более 1 млн поездок. Отмечалось, что наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК — на этих видах транспорта было совершено 820 тыс. поездок.