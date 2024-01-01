На здоровье: Джарахов встал на трезвый путь, светская Москва — на коньки

Сергей Лазарев, Влад А4, Пелагея, Валерия, Иосиф Пригожин и другие звезды купались в блестках на премьере второй части музыкального фильма «VK под шубой», которая прошла в кинотеатре «Художественный». Рэпер Эльдар Джарахов там признался, что решил отказаться от алкоголя, и рассказал, куда собирается отправиться утром 1 января. Светская Москва прошлую неделю встретила на коньках в саду «Эрмитаж». А ветераны спорта в конце недели встретилась на благотворительном бранче. «Известия» рассказывают, какими гламурными ивентами запомнилась последняя неделя 2023 года.

На коньках в саду «Эрмитаж»

Светская Москва прошлую неделю начала активно — в понедельник, 25 декабря, дружно и задорно рассекала каток в саду «Эрмитаж». Поводом стала коллаборация PIMS и кофейни «Аленка». Тех, кто замерз, в теплом шатре согревали фирменным напитком Alenka, глинтвейном и сладкой выпечкой. Всё под диджей-сет Гриши Super.

Фото: Сергей Шайн

Звезды, блестки, Новый год

Самым звездным и новогодним мероприятием на прошлой неделе стала премьера второй части праздничного музыкального фильма «VK под шубой 2». Закрытый показ прошел в столичном кинотеатре «Художественный», убранство которого на один вечер превратилось в сказочный лес: внутри выросли нарядные елочки, весь пол усыпал серебряный дождик, сверху падал искусственный снежок, всюду мерцали огоньки гирлянд.

Гармонично в эту зимнюю атмосферу влились звездные гости, для которых действовал дресс-код — блестки и шуба. Певица Валерия сияла золотыми сапогами. INSTASAMKA выбрала аутфит под стать зарубежному тренду из соцсетей Slavic Girl (типичная славянская девушка). Она надела белую шапку-ушанку, уютные пушистые шорты и водолазку, гетры. Роскошные образы для выхода выбрали Анна Седокова и ее старшая дочь Алина. Певица надела белую шубу поверх эффектного красного платья в пол, а ее наследница — черного. Пелагея появилась в элегантном сияющем брючном костюме. Блогер Юлия Гаврилина — в мини (в коротких шубке и юбке).

Instasamka и Moneyken Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Валерия и Иосиф Пригожин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Анна Седокова с дочерью Алиной Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Эльдар Джарахов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Сергей Лазарев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пелагея Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Юлия Гаврилина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Сергей Сухов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мероприятие также посетили Владислав Ветров, блогеры Сергей Сухов и Хвича Кварацхелия, музыкант Эльдар Джарахов. Последний рассказал «Известиям» о том, что решил отказаться от алкоголя даже в праздники.

— Это мой первый Новый год, когда я не буду пить шампанское, потому что в этом году я перескочил на чай. 1 января я хочу проснуться и сразу пойти в спортзал. Я почему-то решил, что это будет круто. Я оттусовал свое. Я теперь с тусовок уезжаю вовремя, алкоголя нет в моей жизни, — сказал рэпер «Известиям».

За музыкальное настроение отвечал диджей, а когда все гости собрались — номера, которые представили в фильме. Он снят по мотивам новогодней картины Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». По сюжету опытный режиссер Кабачков (Сергей Бурунов) и его юный коллега Рязанцев (Даниил Вахрушев) вынуждены находить общий язык на съемочной площадке, потому что по воле генерального директора им приходится объединить усилия и взяться за создание общего фильма. В результате чего рождаются неожиданные дуэты опытных и молодых артистов. Владимир Пресняков спел с исполнителем SODA LUV, «Дискотека Авария» — с Валей Карнавал, Валерия — с Костой Лакостой.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте Съемки праздничного музыкального фильма «VK под шубой 2»

— Мне нравится, что этот проект объединяет артистов, которые в другой ситуации могли бы и не встретиться. Слишком мы разные. Но мне предложили такой трек, от которого я не могла отказаться, — поделилась певица.

После показа гости, заряженные музыкой, не расходились еще какое-то время, пока за пультом продолжал играть диджей.

Благотворительный бранч

Совсем другая атмосфера, но не менее уютная и праздничная, в этот же день была на благотворительном бранче фонда во главе с Олесей Серегиной «Дополнительное время». В pop-up пространстве ГУМа с видом на Красную площадь встретились более 60 ветеранов спорта. Праздник объединил федерации прыжков в воду, баскетбола, фигурного катания, регби, тенниса, бокса и синхронного плавания.

Фото: пресс-служба организатора Фото: пресс-служба организатора Фото: пресс-служба организатора Фото: пресс-служба организатора

— Наш посыл — у спорта нет границ и нет времени. Наши гости — представители разных федераций: титулованные баскетболисты, боксеры, регбисты, фигуристы, теннисисты, чемпионы по прыжкам в воду. И этот бранч — не просто развлечение для наших гостей, это возможность познакомиться с фондом, задать вопросы, узнать, как к нам обратиться, а еще загадать свое заветное желание, которое мы постараемся исполнить. Сделать это удалось в рамках нашей новогодней акции «Елка желаний», — сказала Олеся Серегина.

Гости мероприятия демонстрировали мастерство игры на бильярде, танцевали, участвовали в квизе, победитель которого получил сертификат на 30 тыс. рублей в ресторан. Впрочем, без подарка не ушел никто. Кульминацией вечера стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Гостям вручили наборы правильного питания Bionova и Beauty Bite, пледы Zasport, зубные наборы President, косметику Natura Siberica. Веселились ветераны спорта от души, а завершили праздник, когда на улице уже стемнело.

Звездный лед

Слава Копейкин Фото: Онлайн-кинотеатр START Полина Гагарина Фото: онлайн-кинотеатр START Даниил Воробьев Фото: Онлайн-кинотеатр START Денис Власенко Фото: Онлайн-кинотеатр START Денис Шведов Фото: Онлайн-кинотеатр START

Завершали неделю представители светской хроники снова на катке в саду «Эрмитаж». 28 декабря там открылся каток онлайн-кинотеатра START в рамках зимнего фестиваля Ильи Авербуха WinterFest. На лед вышли певица Полина Гагарина, актеры Денис Шведов, Слава Копейкин, Даниил Воробьев, Денис Власенко. Под праздничный музыкальный сет диджея Ники Кубрак звездные гости показывали свое мастерство на льду, согревались чаем и глинтвейном, делились итогами 2023 года и планами на будущий. Работать каток будет до конца зимы. Там поклонников ждут просмотр сериалов, встречи c актерами, диджей-сеты и другие мероприятия.