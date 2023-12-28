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Карнавал и ночь: как прошла звездная премьера «VK под шубой 2»

Лев Лещенко спел дуэтом с Бастой, «Дискотека Авария» — со Снегурочкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Валерия и Пригожин, Пелагея, Эльдар Джарахов и другие звезды посетили 27 декабря премьеру второй части новогоднего шоу «VK под шубой». Сюжет отсылает к фильму «Карнавальная ночь», а главные роли в нем исполнили Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев. Закрытый показ с блеском прошел в столичном кинотеатре «Художественный». Среди первых зрителей были корреспонденты «Известий».

В золотых сапогах

Под занавес 2023 года звезды шоу-бизнеса еще раз собрались все вместе — в стенах столичного кинотеатра «Художественный». Поводом стала закрытая премьера шоу «VK под шубой 2». Таким сказочным зрители «Художественный» еще не видели: весь пол был устлан серебристым дождиком, сверху сыпался искусственный снег. Под стать был и дресс-код — блеск и шуба. Одними из первых появились продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, которая сияла золотыми сапогами. В фильме она спела с Костой Лакостой песню «Вечно молодой».

— Мне нравится, что этот проект объединяет артистов, которые в другой ситуации могли бы и не встретиться. Слишком мы разные. Но мне предложили такой трек, от которого я не могла отказаться, — поделилась певица, пока Иосиф трогательно снимал ее на телефон.

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сюжет музыкального фильма отсылает к картине «Карнавальная ночь». Опытный режиссер Кабачков (Сергей Бурунов), который снимает шоу в стиле классического новогоднего «Огонька», и его молодой коллега, провокационный клипмейкер Рязанцев (Даниил Вахрушев), по воле генерального продюсера начинают снимать один фильм на двоих. В результате чего рождаются неожиданные дуэты опытных и молодых артистов.

В оригинальном фильме Эльдара Рязанова новый (и временный) начальник Дома культуры Огурцов начинает лично контролировать подготовку к главному зимнему празднику. И если в картине 1956 года кондовый советский руководитель противостоит молодому и креативному коллективу во главе с легендарной Людмилой Гурченко, то тем интереснее, каким центральный конфликт получился у «VK под шубой 2».

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В отличии от Гурченко, для которой «Карнавальная ночь» стала самой яркой стартовой работой в карьере, которую только можно себе представить, Даниил Вахрушев зрителю давно знаком — он снимался и в вечных «Ёлках», и в нашумевшем сериале уходящего года «Король и Шут», и в уже подзабытом «Физруке». Ну а Бурунова представлять не надо, и безумно интересно, какой из него выйдет «товарищ Огурцов».

Актер Даниил Вахрушев

Актер Даниил Вахрушев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На экране — смесь форматов знакомого новогоднего «Огонька» и современного шоу. Народный артист РСФСР Лев Лещенко исполнил с рэпером Бастой «Нам не жить друг без друга», «Дискотека Авария», выпустившая в свое время один из главных хитов Нового года, с Валей Карнавал — песню «Расскажи, Снегурочка». Поддержал на премьере блогершу и певицу стилист Ксении Бородиной Алеко. Он пришел в футболке с ее изображением.

— Это мой собственный дизайн. Я хочу ее поддержать. У Вали был очень сложный год. Мне нравится, как она выглядит, и ее творчество. Мне кажется, это правильный тренд — поддерживать коллег, а не гнобить их, — сказал он «Известиям».

Поют все

Блистала на премьере и Пелагея, которая представила в музыкальном фильме с GONE.Fludd номер в стиле «Щелкунчика». Владимир Пресняков спел с исполнителем SODA LUV хит группы «Браво» и Жанны Агузаровой «Старый отель». Мероприятие также посетили Анна Седокова, Владислав Ветров, Владимир Маркони, молодой певец Акмаль, блогеры Сергей Сухов и Хвича Кварацхелия, Эльдар Джарахов. Последний рассказал «Известиям» о планах на Новый год.

Это будет мой первый Новый год, когда я не буду пить шампанское, потому что в этом году я перескочил на чай. 1 января я хочу проснуться и сразу пойти в спортзал. Я почему-то решил, что это будет круто. Я оттусовал свое. Я теперь с тусовок уезжаю вовремя, алкоголя нет в моей жизни, — сказал рэпер «Известиям».

Рэпер Эльдар Джарахов

Рэпер Эльдар Джарахов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также он поделился планами на предстоящее 30-летие. Артист готовит альбом.

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Премьера шоу «VK под шубой 2» состоится 29 декабря в 20:24 на платформе VK Видео. А оценить результат музыкальных коллабораций можно уже сейчас. Новогодний альбом со студийными версиями песен доступен в «VK Музыке» и на других стриминговых платформах.

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