Подъемный план: появятся ли в России земские работники культуры

По итогам заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре правительству РФ рекомендовано разработать программу поддержки деятелей культуры, которые переехали в сельскую местность. Предлагается софинансировать программу «Земский работник культуры» из федерального бюджета. Тема поддержки молодых представителей творческих профессий на селе обсуждается уже давно, однако ждать ее, судя по всему, стоит не раньше 2025 года. Эксперты, соглашаясь с такими мерами, призывают одновременно активнее работать с местными властями, чтобы свежие идеи вчерашних выпускников могли реализоваться . Подробнее о готовящейся программе — в материале «Известий».

Ожидание свободных денег

Список рекомендаций по итогам заседания опубликовала в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Правительству рекомендовано «разработать программу поддержки деятелей культуры, переехавших работать в сельскую местность («Земский работник культуры»), и рассмотреть вопрос ее софинансирования из федерального бюджета» .

Елена Ямпольская подчеркнула в беседе с «Известиями», что нынешний документ лишь рекомендации правительству .

— Мы говорим о необходимости этой меры, опираясь на депутатский опыт каждого из нас и опыт представителей Общественного совета, реально работающих в культуре, — сказала она. — Мы еще раз напоминаем, что стены, оборудование, новые инструменты, одежда, сцена — это очень важно, но жизнь во всё это вдыхают конкретные люди.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Отметим, что еще в 2019 году президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности появления подобной федеральной программы. По предложенному в 2021 году проекту сельским работникам на Дальнем Востоке предполагалось платить по 2 млн рублей, а в других округах — по 1 млн рублей . В последующие годы именно в таком виде программу и рассматривали — по аналогии с «Земским врачом». Однако ни тогда, ни позже она не была принята.

В этом году, казалось, дело сдвинулось с мертвой точки. В ноябре президент Владимир Путин, в ответ на предложение вернуться к обсуждению программы «Земский работник культуры», заявил, что даст поручение правительству о выделении финансирования . Тогда председатель комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению духовного наследия Ирина Великанова сослалась на апрельский мониторинг Минкультуры России, показавший, что в 2024–2029 годах нехватка кадров в сфере культуры в регионах будет составлять порядка 19 тыс. человек, а на решение проблемы потребуется порядка 18 млрд рублей . Однако в перечень поручений президента по итогам ноябрьской встречи с новым созывом Общественной палаты программу «Земский работник культуры» не включили.

Елена Ямпольская заметила, что большинство муниципальных работников культуры сейчас уже в возрасте, они выходят на пенсию и им нужна качественная смена, но все понимают, какие сейчас основные задачи у бюджета.

— Вопросы о «Земском работнике культуры» не зря задают президенту, правительству, поднимают в Госдуме — он животрепещущий и находится на повестке дня, — продолжает глава думского комитета. — Но нужно смотреть на это реалистично: на 2024 год бюджет сверстан, в 2024 году перед страной стоят важнейшие задачи. Будем надеяться, что более или менее свободные деньги появятся в 2025 году.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Отметим, что в ряде субъектов РФ уже действует аналогичная региональная программа. Так, в 2021 году о ее запуске объявили в Республике Башкортостан: по состоянию на весну 2023 года гранты по 500 тыс. рублей там получили 90 молодых деятелей культуры, а меру поддержки увеличили до 1 млн рублей. О намерении запустить программу сообщали и в ряде других регионов, в частности Республике Саха (Якутия), Челябинской и Белгородской областях.

В Минкультуры на запрос «Известий» о программе «Земский работник культуры» на момент публикации материала не ответили.

Поможет ли программа

Эксперты в отрасли не сомневаются в необходимости подобной программы . Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев напомнил, что в советское время льготы при переезде в село получали не только учителя и медики, но и все работники культуры.

— Я двумя руками за подобную программу, потому что у человека, занимающегося культурой, творчеством, библиотечным делом в сельской местности, должна быть мотивация, — сказал он «Известиям». — Культура традиционно концентрируется в городах, и, чтобы внести ее в иную среду, кадрам нужны преференции.

Президент Союза музеев России, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечает, что идея интересна, но пока непонятно, как она будет реализована и каково будет ее наполнение.

Председатель Российского творческого Союза работников культуры Анатолий Константинов считает, что с такими сотрудниками ситуация даже несколько острее, чем с врачами и педагогами.

— Прежде всего молодым работникам нужно жилье, — сказал он «Известиям». — Я вижу, сколько молодых специалистов приезжает из регионов, и все пытаются осесть в Москве, в Петербурге, зацепиться как угодно. Поэтому для сельской местности нужны очень серьезные социальные предложения и подъемные.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Эксперт Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Артемий Позаненко, однако, полагает, что как раз с нехваткой сельских работников культуры ситуация не такая острая, как с теми же врачами и педагогами.

— Дело в том, что требования к квалификации в культуре гораздо мягче и на соответствующие вакансии, как правило, находятся местные кадры , — сказал он «Известиям». — А вот в сельской школе или ФАПе, напротив, обычной является ситуация, когда ставка есть, а закрыть ее некем. В сфере культуры на селе есть нехватка профессионалов, но, как правило, нет нехватки кадров как таковых.

Более того, эксперт считает, что программа «Земский работник культуры», как и аналогичные программы для учителей и врачей, не приведет к массовому переезду молодых работников культуры на село, особенно в регионах с низким или средним уровнем зарплаты.

— В лучшем случае это может привлечь энтузиастов, которые и так задумывались о переезде в сельскую местность, но не знали, где и как себя применить, — сказал он. — Зато на Дальнем Востоке, где в некоторых регионах средняя заработная плата превышает 100 тыс. рублей, программы привлечения специалистов действительно работают. Например, во многих камчатских селах приезжие из Сибири или юга европейской части России составляют значительную часть учителей.

Почему важно поддержать работников культуры

Эксперт фонда «Хамовники» рассказывает, что культурой в сельской местности сейчас занимаются три категории людей: во-первых, местные специалисты, которые всю жизнь проработали в сфере культуры, как правило, это уже не молодые люди; во-вторых, местные жители, которые устроились на работу, потому что специалистов не осталось; в-третьих, это приезжие.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— С первыми всё понятно, это одновременно и дело их жизни, и их колея, — говорит Артемий Позаненко. — Вторые идут туда, как правило, не из энтузиазма, а просто потому, что бюджетные места на селе никогда не пустуют, если для соответствующего места нет блокирующих квалификационных требований.

Даже приезжие из городов — это далеко не всегда активисты, а те, кто по какой-то причине решил осесть в деревне. Если это не представители рабочих специальностей, то культура для них — одна из наиболее очевидных сфер применения труда. По словам эксперта, больших заработков культура не дает, но всё равно обеспечивает стабильный доход в условиях дефицита рабочих мест.

— Культурные учреждения сейчас в первую очередь важны для села тем, что они дают работу, — говорит Артемий Позаненко. — В остальном их роль, за редкими исключениями, не так велика, как прежде. Для регулярного совместного проведения досуга они уже почти не используются, а регулярность, набор и формат мероприятий — праздников, концертов — как правило, определяет районное управление культуры. Оно же спускает целевые показатели по посещаемости, которые приходится как-то исхитряться выполнять. Инициативные же мероприятия проходят далеко не везде.

Анатолий Константинов, напротив, замечает, что культура на селе — потенциально самая важная вещь: в отличие от больницы и школы, которые выполняют конкретные функции, уникальные культурные проекты могут стать настоящей точкой роста для небольших населенных пунктов .

— Наше пермское отделение возглавляет Ильдар Маматов, он сам родом из маленького провинциального городка Пермского края под названием Оса, — говорит собеседник. — Там, кроме водки, никаких развлечений в 90-е и 00-е не было. Ильдар стал искать, как вернуть город в культурный оборот, и обнаружил, что в Осе в XVIII веке был перевалочный пункт командора Беринга. Благодаря этому удалось раскрутить проект «Маршруты великих северных экспедиций командора Беринга», в котором принимало участие 52 российских региона и семь стран. Очень активно участвовали датчане, какое-то время даже его финансировали.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Михаил Пиотровский вспоминает похожий случай с историко-культурным комплексом «Вятское» в Ярославской области, благодаря которому удалось полностью поменять экономическую судьбу села. Анатолий Константинов замечает, что может вспомнить много таких проектов, но еще больше — тех, которые, несмотря на блестящую идею, не срабатывали, потому что местные власти не оказали поддержки или даже помешали.

— Дело в том, что культура не дает прямой экономический выхлоп, — сказал он. — Есть тенденция, что надо быстро сделать и отчитаться, но в случае с культурой — это длинные деньги, долгая реализация проекта. Важно, чтобы руководитель видел перспективы села, а не просто пришел пересидеть перед назначением на новую должность.

Михаил Афанасьев также отмечает, что в случае с библиотеками, которые стали для многих сел очень важными культурными объектами, кадровый вопрос сейчас, к сожалению, местными властями решается очень просто: если нет сотрудника — проще библиотеку закрыть .

— Нормативы по наличию библиотек в селах есть, но они очень мягкие, — говорит он. — При этом закрытие библиотеки часто становится для местных жителей сигналом, что пора отсюда уезжать.

Согласно официальным данным, численность библиотек в России (с учетом структурных подразделений) в последние годы немного снижается: с 41 597 в 2020 году до 41 110 в 2022 году. В среднем на одну библиотеку приходится по 4 тыс. жителей страны.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов